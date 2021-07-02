《二之國》手遊上架10日賺1億美元　遊戲商3招吸金　玩家：課之國

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【二之國 交錯世界／手遊／手機遊戲／課金／Android／iOS】近期最爆的手遊繼《賽馬娘》之後就是《二之國 交錯世界》了，由韓國Netmarble工作室取得授權開發的開放世界式手機MMO遊戲。外國調查機構Sensor Tower最近發表了報告，指《二之國 交錯世界》是最快達成1億美金營收的手遊，打破了《原神》和《Pokemon GO》的紀錄。

《二之國 交錯世界》因有著出色的畫面、美術和音樂，在上架之時就吸引了大量人流，亦迅即衝上課金榜榜首。但遊戲的課金系統卻受到不少質疑，自遊戲推出以來都是網民的討論對像。而最近Sensor Tower就公布了《二之國 交錯世界》的成績表，原來遊戲在短短10日已吸金逾1億美元。

按圖放大：《二之國 交錯世界》10日吸金1億美元招數👇

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按圖放大《二之國 交錯世界》新手須知及免費坐騎取得法👇

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