撰文：林卓恆
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【二之國 交錯世界／手遊／手機遊戲／課金／Android／iOS】近期最爆的手遊繼《賽馬娘》之後就是《二之國 交錯世界》了，由韓國Netmarble工作室取得授權開發的開放世界式手機MMO遊戲。外國調查機構Sensor Tower最近發表了報告，指《二之國 交錯世界》是最快達成1億美金營收的手遊，打破了《原神》和《Pokemon GO》的紀錄。
《二之國 交錯世界》因有著出色的畫面、美術和音樂，在上架之時就吸引了大量人流，亦迅即衝上課金榜榜首。但遊戲的課金系統卻受到不少質疑，自遊戲推出以來都是網民的討論對像。而最近Sensor Tower就公布了《二之國 交錯世界》的成績表，原來遊戲在短短10日已吸金逾1億美元。
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