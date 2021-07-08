撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-07-08 08:00

改編自80、90後耳熟能詳電玩遊戲《真．三國無雙》的同名真人電影躍上大螢幕，由古天樂、王凱、楊祐寧、古力娜扎等人領銜主演，強大的卡司加上原廠光榮特庫摩的授權，電影4月29日在港風光上映，近日於Netflix上架後意外再受到關注，劇中各種不合理的劇情引爆負評，火速掀起網友熱烈討論，還登上Netflix當日熱門排行片單，被網友封為是在家悶壞可以看的「荒謬搞笑片」。

《真．三國無雙》電影改編自遊戲中的「黃巾之亂」、「虎牢關之戰」，敘述中國擁有一種流傳於千年前的「無雙」力量，可以讓人就如同遊戲中的武將一樣驍勇善戰、以一檔百斬殺千軍萬馬。然而電影劇情結構鬆散，且充斥許多令網友認為極度不合理、尷尬到令人出戲的橋段，觀影感也相當不連貫，不僅外媒IGN給出2分的極低評價，稱此電影讓人看的「痛苦不堪」，網友也一致狠酸「大概看了20分鐘就看不下去了」、「廢到笑的那種」、「開頭以為屍速列車」、「看到關羽我差點哭出來，想問是不是都沒吃飯QQ」、「各種空拍以為在看國家地理頻道」。

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不過有網友緩頰，以電玩遊戲翻拍來說，呈現出這樣的結果已經算是不錯了，並且誇讚劇中打鬥的配樂，讓人重溫以前打電玩時的熱血與悸動，給人一種就像是玩電玩的爽快感。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，《真．三國無雙》電影討論度在幾乎一面倒的負評中跟著水漲船高，不少人看到慘不忍睹的評論，反倒被激發出好奇心，留言「晚上來看多爛」、「當搞笑片真的能看得很歡樂」，網路聲量一舉超越4月29日上映之際的318筆，7月4日達775筆，意外成為疫情之下民眾在家悶到發慌的熱門片單之一。

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電玩遊戲《真．三國無雙》改編同名真人電影，網路上負評一面倒，聲量卻不斷創下新高。（DailyView授權使用）

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