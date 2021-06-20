Netflix 6月底上架3部18禁節目！《慾罷不能2》尺度超大似三級片

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-06-20 00:30

「重新思考人生」與「探索自我」在疫情爆發時發揮了作用，讓平日百般忙碌的人們回歸重視其本身的各方面需求，例如：慾望。

不過要誘發情慾，通常生而為人都需要接受相關的感官刺激，比如端看眼前的愛撫或言語挑逗都是觸及深層慾望的唯一手段，但有個問題是，女朋友的人自然能互相安慰，那沒有的人就只能看片解火。趁著此次機會，小編便推介6月底Netflix即將上架的「三大成人類劇集」！

一、《慾罷不能2》

真人實境演出的節目，長年以來受到不少青睞，除了極富真實的情感模似之外，也反映出現實中人們的情緒──無論是任何題材。不過要說近年最受討論的劇集，那便是Netflix上的《慾罷不能》。節目內集結俊男美女，各個人間天菜互相通過遊戲與活動來誘發情慾上的深層渴求。

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不過單看其「慾望表面」恐怕不足，這部之所以會保持住人氣，是因為從戲內延伸出來的「戲外劇情支線」讓不少年輕人看好戲，畢竟「八卦」一定程度上也是人們需要的閒聊話題。感興趣的朋友，如果你還對第一季貼近真實的荒誕感念念不忘，那麼即將在6月23日上映的《慾罷不能》第二季會很適合你。

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二、《全裸監督2》

改編自本橋信宏著作《全裸導演：村西透伝》的Netflix人氣劇集《全裸監督》，做為全面解析1980年代日本AV發展萌芽期，革命其產業的「村西透」人生曲折起伏傳記歷程，除了憑藉主演「山田孝之」參加過多部戲劇的專業演出，為我們完整解釋人生逆境之際的心態歷程之外，故事敘述從販售封膜本到成人動態拍攝，亦也深刻強調出其人擴張版圖的宏大野心。

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而隨著2019年的上映好評，如今《全裸監督》第二季也將在2021年6月24日正式播出，大家也都期待著新劇集山田孝之和新女主角「恒松祐里」的對手戲。

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三、《性／生活》

起初接觸到《性生活》時，筆者是從Youtube看到訊息預覽所得知，而當點進去觀賞預告完畢後發現有些感興趣。因為這部除了是以BB Easton真實回憶錄《44 Chapters About 4 Men》為題的改編版本之外，在社會道德界線下做出越矩之事隔外令人浮想聯翩，似乎正在追逐著某種程度上的「自由」。

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《性／生活》即將在6月25日於Netflix上架，朋友們不妨看完以下預告，也跟我們說說想法。

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