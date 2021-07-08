《咒術迴戰》尖沙咀K11 Art Mall期間限定店，直擊4大打卡位、50+件必買精品！近期最熱門的動漫就一定是《咒術迴戰》吧，無論漫畫或動畫都有不少fans！最近首間《咒術迴戰》期間限定店落戶於尖沙咀K11 Art Mall，而且不少香港首發獨家精品，以及不少打卡位還原咒術場景，fans一定要來朝聖。

全港首個《咒術迴戰》期間限定店於7月8日-31日期間限定登陸尖沙咀K11 Art Mall，逾百款周邊獨家發售，大部分為香港限定的獨家產品。而且期間限定店內內有多個著名場實景重現於眼前。

《咒術迴戰》電視動畫於於2021年6月3日起於HMVOD、Bilibili、Netflix及MyTVSuper等串流平台上架，而且粵語配音版更於7月於Ani-One、 HMVOD 及Bilibili上架，一眾咒術迷有更多選擇。

地點：K11 Art Mall 地下G01 （尖沙咀河內道18號）

日期：2021年7月8日至31日

時間：早上11時至晚上8時

同場加映：Netflix 《終末的女武神》被網民投訴畫功低劣，但鬧還鬧，網民是很公平的！人類從是重複同一錯誤，有身材有打鬥的動漫作品20年來都是受歡迎題材，由打機到動畫樣樣有，一齊睇以下6套經典作。