撰文：林勇
最後更新日期：
《咒術迴戰》尖沙咀K11 Art Mall期間限定店，直擊4大打卡位、50+件必買精品！近期最熱門的動漫就一定是《咒術迴戰》吧，無論漫畫或動畫都有不少fans！最近首間《咒術迴戰》期間限定店落戶於尖沙咀K11 Art Mall，而且不少香港首發獨家精品，以及不少打卡位還原咒術場景，fans一定要來朝聖。
全港首個《咒術迴戰》期間限定店於7月8日-31日期間限定登陸尖沙咀K11 Art Mall，逾百款周邊獨家發售，大部分為香港限定的獨家產品。而且期間限定店內內有多個著名場實景重現於眼前。
👇👇即睇《咒術迴戰》期間限定店4大打卡位👇👇
+7
+7
+7
《咒術迴戰》電視動畫於於2021年6月3日起於HMVOD、Bilibili、Netflix及MyTVSuper等串流平台上架，而且粵語配音版更於7月於Ani-One、 HMVOD 及Bilibili上架，一眾咒術迷有更多選擇。
現場購買滿$200送HMVOD 2個月試看（林勇攝）
👇👇即睇《咒術迴戰》期間限定店多款精品及售價👇👇
+51
+51
+51
《咒術迴戰》期間限定店資料
地點：K11 Art Mall 地下G01 （尖沙咀河內道18號）
日期：2021年7月8日至31日
時間：早上11時至晚上8時
同場加映：Netflix 《終末的女武神》被網民投訴畫功低劣，但鬧還鬧，網民是很公平的！人類從是重複同一錯誤，有身材有打鬥的動漫作品20年來都是受歡迎題材，由打機到動畫樣樣有，一齊睇以下6套經典作。
《一騎當千》20周年．Enako 伊織萌cos真人版
+6
+6
+6
5個武打美女集體回憶 Rose Ma都扮過（點圖放大）
+23
+23
+23
仲有更多《終末的女武神》手托胸場面爆二創圖👉Netflix《終末的女武神》手托胸場面爆二創潮 鬼滅／高達也被玩
同場加映：15張圖了解香港動漫節有咩玩（點圖放大）
+12
+12
+12
原文連結：香港動漫節2021懶人包｜防疫要求／節目／頭籌／限定品一文看清