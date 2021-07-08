撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-07-08 17:48

《三國志 戰略版》今日（7月8日）正式迎接遊戲上市半週年，官方推出 3 大活動，和眾多玩家一同慶祝。當然，這些活動都可以讓玩家們領取金銖，最高更可達 888 金銖。

活動一【三國戰報】

在7月8日～7月10日期間，全服勢力值 ≥300 的玩家，每天登錄遊戲即可領取半年慶登錄禮（隨機 58～888 金銖）。同時，每天可以在主活動界面回顧這半年間的三戰大事件傳奇戰報，重溫由大家協力創造的三國傳奇篇章。第一日的戰報反映出，最多人打造出的武器是方天畫戟﹑良駒是絕影，記者帳號內的「政治畫戟」也是其中之一。

活動一【三國戰報】

活動二【古戰遺風】

在7月8日～7月15日期間，全服勢力值 ≥300 的玩家，進入主活動界面中即可參與古戰歷史答題，每答對 1 題可以獲得2個錦囊獎勵，答錯 1 題只能獲贈 1 個錦囊獎勵，每天最多可達3道題。這次的歷史答題和上次的活動相似，都是圍繞三國歷史，對於三國迷來說應該得心應手。玩家可用錦囊在錦囊商鋪兌換四星驍城衛卡包、限定主城名框—金城湯池、紫色裝備材料等豐富獎勵。

活動三【夢回桃源】

在7月8日～7月12日期間，全服勢力值 ≥300 的玩家可以選擇寫信問候好友，成功給朋友寫信並且寄送出去，可獲得 200 金銖獎勵；同時，還可以寫一封推薦信送給新進的主公，分享你在遊戲內的體驗和趣聞，成功寄送出去還可獲得 100 金銖獎勵。作為老玩家，給新玩家建議一些隊伍組合應該是最有用的攻略。

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