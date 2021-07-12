日本網民選SHAFT動畫TOP15　魔法少女小圓三甲不入　冠軍實至名歸

遊戲動漫
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【動畫／動漫／ACG／SHAFT／小圓／物語】一般看動畫除了留意配音陣容或由誰人監督（導演）之外，也有不少人會注意製作動畫的工室，如京都動畫（京Ani）、Sunrise、MAPPA等都是動漫迷熟悉的工作室。最近就有日網上投票選出SHAFT動畫排行榜。

SHAFT成立於1975年，是老牌動畫工作室，旗下有《魔法少女小圓》、《化物語》等多套燴炙人口的超人氣動畫作品。SHAFT經常和動畫導致新房昭之合作，風格獨特之餘更因經常使用「45度斜回頭」分鏡，被稱為「SHAFT角度」或「新房45度」，動漫迷都十分熟悉。

新房45度

按圖放大日本網民票選SHAFT動畫排行榜Top 15：

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