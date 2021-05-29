撰文：鍾世傑
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網名「藤原忍」的改圖高手（shinobufujiwara@pixiv.net），專門將不同作品的機械人東拼西湊，EVA色高達、樣子像鐵甲萬能俠的勇者王……一系列fusion作品足足超過2200張！全部認得的話，絕對可自稱神級日本動畫機械人迷。
今次抽當中以《三一萬能俠》為主題的fusion作品
50隻「變種三一萬能俠」 你認得幾多部？（點圖放大）
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以下這張實在完全認不出是甚麼機械人，如果知道的朋友不如留言指教一下🙏🙏
網上神人多！同場睇高達LEGO達人砌半個人高力奇戴亞斯（點圖放大）👇👇
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更多細節／武器圖片，請點擊原文：高達LEGO達人砌力奇戴亞斯 半個成人咁高 槍砲武器全部積木砌
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原文：日本神人用Lego砌Gundam戰艦模型 重現0083星塵回憶 5大必睇位
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詳細分析／METAL BUILD比拚，請看原文：Robo-Dou EVA 2號機開箱 武器/換裝/售後比併 撼贏Metal Build