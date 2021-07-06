撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-07-06 09:00

每年全球電玩盛會 E3 展在 6 月落幕，許多知名遊戲大廠都會選擇在這段期間公開遊戲重磅消息。任天堂、Ubisoft、Square Enix 等遊戲龍頭也分別端出了令玩家相當期待的作品，讓今年的 E3 展熱鬧滾滾。這次來盤點 10 款在 E3 期間備受注目的作品，讓我們一起看看究竟是哪些遊戲吧！ 文：Lorry Liao, Bibi（GQ Taiwan）

《艾爾登法環》- 預計 2022 年 1 月 21 日推出

推出高難度魂系遊戲《隻狼》、《黑暗靈魂》系列的 From Software 最新動作冒險遊戲《艾爾登法環》（Elden Ring）經過多年的開發，終於要在明年正式上市了！

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本作由《魂》系列之父宮崎英高與「冰與火之歌」作者喬治·R·R·馬丁共同打造出全新的奇幻世界。遊戲為開放世界，想要先在各地漫遊體驗劇情，還是打算攻略BOSS，都可以由自己決定。

開發團隊表示遊戲難度將會逼近《黑暗靈魂三》，對於玩家來說想必十分具有挑戰性。不過遊戲內也會提供其他的輔助機制來協助玩家，像是召喚出各種用途的靈魂來攻擊敵人，使遊戲既能保持難度，也能玩得很爽快！

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以上就是今年 E3 展熱門的遊戲作品啦！開放世界、單人冒險、多人派對同樂…五花八門的遊戲種類讓玩家大飽眼福。不曉得讀者們最期待哪一款遊戲的推出呢？也可以分享給我們知道唷～

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：重磅新作連發！2021 E3 展大盤點「 10 款值得關注的作品」一次看！】