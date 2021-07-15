日前以 87 萬美金（約港幣 676 萬元）售出《薩爾達傳說》稀有 NES 卡帶的美國跨國拍賣行 Heritage Auctions ，創下了遊戲軟體的售價歷史最高紀錄，記錄馬上被近日同樣在自家拍賣的《超級瑪利歐 64 》（Super Mario 64）卡帶打破。



《超級瑪利歐 64 》發售於 1996 年，為瑪利歐兄弟系列首度推出的 3D 動作遊戲，引領了後代無數款遊戲，此次販售的為未開封版本，經過 Wata Games 鑑定後，評定其保存狀態分數為 「 9.8 A＋＋ 」(滿分 10 分)，最後以 156 萬美金（約港幣 1212 萬元）售出。

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此次的拍賣價格不僅嚇人，更創下了遊戲軟體拍賣價格的全新天花板，可見瑪利歐兄弟這款遊戲除了熱門以外，更是玩家們心中不敗的經典之作，非常具有收藏價值，才會擁有如此石破天驚的拍賣價格啊！

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