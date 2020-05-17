Paper Mario Switch新作《紙片瑪利奧：摺紙國王》公開　7月上架

日本任天堂宣布，預定於 2020 年 7 月 17 日起在 Nintendo Switch 主機上推出旗下《紙片瑪利歐》系列最新作《紙片瑪利歐：摺紙國王》（Paper Mario：The Origami King／ペーパーマリオ オリガミキング），定價 5,980 日圓；另外本作也將同步推出繁體中文版本。

本作為讓玩家們化身為任天堂人氣水管工角色瑪利歐（瑪利奧），在獨特的紙藝品世界展開冒險的人氣動作冒險遊戲《紙片瑪利歐》系列最新作。玩家們在這次遊戲裡，將再度操縱熟悉的系列主角瑪利歐，為了阻止企圖將世界變成摺紙的摺紙國王「歐利王」（King Olly／オリー王）的野心，而與歐利王的妹妹「歐莉薇亞」（Olivia／オリビア）一起展開全新冒險之旅！

▼▼▼點擊即睇新PV畫面▼▼▼

+ 20 + 19 + 18

另外在這次遊戲裡，除了保留系列特徵的豐富內容特色，與紙片造型美術設計之外，還將會加入讓玩家們來上下左右傾斜搖桿，藉此操縱因為不可思議魔法陣發動而出現的超長手臂，以進行關卡解謎的新要素「神之手」（カミの手）；以及可以讓敵人排成整列來一口氣進行攻擊的「益智×動作」（パズル×アクション）等新戰鬥玩法，讓玩家們體驗與之前系列作截然不同的全新進化動作解謎與戰鬥樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】