Hot Toys Summer Showcase 2021 大型珍藏人偶展覽已在銅鑼灣舉行，將過往只限動漫節的figure展搬到人人可免費入場的Fashion Walk進行，預訂7款最新MCU《蜘蛛俠：不戰無歸》、《黑寡婦》、《星球大戰》1/6 action figure，當中全新黑金戰衣Spider-Man，人偶細節上竟然有劇透彩蛋！



Hot Toys Summer Showcase 2021 大型珍藏人偶展覽現場（鍾世傑 攝）

場內有7款接受預購的新figure，圖為共中兩款：（左起）鐵甲奇異博士、 《蜘蛛俠: 不戰無歸》蜘蛛俠黑金色戰衣。（鍾世傑 攝）

《黑寡婦》延期近半年上演，狂收2400萬，再度掀起MCU熱潮，7款新作當中有兩款是Black Widow角色figure。然而fans都很貪心，我們最關注的其實是新片《蜘蛛俠 不戰無歸》（Spider-man No Way Home）的新造型「黑金色戰衣」Black & Gold suit 1/6 figure。淡友在網上唱衰黑金版「換湯不換藥」造型沒新意，其實只是一知半解，即場細心看實物，整隻figure極多細節……

黑金蜘蛛俠內藏5大「彩蛋」劇透元素！（點圖放大）

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全7款Hot Toys新發表figure實物圖（點圖放大）

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其他場內值得一看展品（點圖放大）

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活動資訊：Hot Toys Summer Showcase 2021

日期：7月17日 (星期六)至 7月21日 (星期三)

地點：Hot Toys Echo Base／銅鑼灣Fashion Walk百德新街地下12-14號舖

另外亦可在旺角信和中心20樓Hot Toys Secret Base訂貨



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