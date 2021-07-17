《Gundam Evolution》新遊戲發表！「這是高達版《鬥陣特攻》嗎？」網民看畢trailer都有這種感覺，高達、沙煞比等MS，以 6 vs 6 人數進行戰略對戰，暫時的MS選角平均且豐富，網民反應不俗更登上Google 熱搜，不知會否成功突圍？



介面觀感似《Overwatch 鬥爭特攻》

其實高達的第一身射擊+第三身動作遊戲已經極多，但看畢新作《Gundam Evolution》預告後，第一印像是跟《Gundam VS》純動作對戰、《GBO2》純FPS、《Gundam Breaker》執部件改裝機的玩法都不同，反比較像《Overwatch 鬥爭特攻》6 vs 6 對戰，操作感、視點都似：射擊後要Ｒeload、隨遊戲進行武器可升級改變攻擊方式；像是將各款高達、渣古從高達世界抽出來，變成遊戲角色放進FPS世界。

暫時12款機體 選角平均有特色

不像《高達VS》計cost去分強弱機，《Gundam Evolution》是以戰鬥風格去選角，暫時約有12部機可選，高達當然是平均型，吉姆Sniper II 就玩「狙」，大魔能快速氣墊漂移，可變形飛行高速移動機選「漢堡包」而不是Z高達，以上種種都是充分活用高達元素，同時擺脫高達品牌框框的做法，令人驚喜。

6款機體性能預測（點圖放大）

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高達抄橋Game隻隻死．條片幾正都冇用？

唯一擔心是高達遊戲向來最吸引都是預告片，趕流行搞FPS、SLG多數都得個樣，買Game後發現「人類總是重複同一犯錯」，但下次仍然會再買，正一是「屎唔臭我都敢食」……



💩💩 重溫8隻名過於實高達Ｇame（點圖放大）💩💩

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7月17日星期六晚7點，YouTube有直播，到時有伊織萌試玩！

《Gundam Evolution》將於7月中至8月初招募玩家參與close beta test試玩，但只限日本BANDAI NAMCO ID會員，並需要日本國內IP進行，究竟可否用VPN去參加呢？這方面要等大家自己試試。香港玩家可留意7月17日晚的YouTube直播，應該會有gameplay睇。



Gundam Evolution（試玩招募連結） （日文直播連結）

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2021年7月至12月高達模型款式：$5000消費券｜2021下半年60款高達模型圖鑑 Hi Nu／德天使／古鐵