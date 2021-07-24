BANDAI SMP 百獸合體食玩模型（系列全名Shokugan Modeling Project）正於香港動漫電玩節2021內發售。它並不是「金剛戰神／百獸王」，而是來自2001年東映超級戰隊系列第25部作品《百獸戰隊牙吠連者》，有不少90後朋友時都看過，今次食玩相當多人留意並準備購買。



BANDAI SMP 百獸合體食玩模型（系列全名Shokugan Modeling Project）(鍾世傑 攝)

「百獸合體」其實是舊合金玩具的名字，它真正名稱為「牙吠王 Gao King」，食玩是1套3盒套裝發售（動漫節售價：$480／套），可以組裝獅子、白虎、鯊魚、水牛、飛鷹5部威力獸（Power Animal），並合體成牙吠王，機身上金銀位、頭部細節都已預先上色，亦有大量貼紙提供，圖中完成品並沒有上色畫線，大約花3小時就製作完成。

BANDAI SMP 百獸合體食玩模型（系列全名Shokugan Modeling Project）(鍾世傑 攝)

絕招：天地轟鳴Animal Soul！（鍾世傑 攝）

模型細節（點圖放大）

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五隻動物分體後更多精節（點圖放大）

5隻威力獸分體後，比起人型時看到更多細節，亦有一定的可動性足夠擺甫士，玩味十足。而除了合成人型，大水牛還可以變成一部貨車載起其他動物，好像馬戲團中的動物在疊羅漢。



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動漫節加送贈品 市面難求（點圖放大）

動漫節場內購買送贈品，包括SMP系列logo立牌、logo紙袋，可以將Gao King放進去的亞加力透明膠盒展示盒、3個約值$30元的「食玩Stand」，用來將牙吠鷲鷹、牙吠鯊魚撐起來合照。上淘寶睇睇，這個尺寸的亞加力透明膠盒都要$150元，埋單全套「蘇粉」大約值$300元。

SMP系列logo紙袋（鍾世傑 攝）

SMP百獸合體食玩模型：$480一套三盒／動漫節會場買加送贈品

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