張家朗代表港隊在東京奧運男子花劍項目取得金牌，身高193cm的家朗出手快，而且曾在八強靠冷靜反勝翻盤，心理質素一流。但如果離開賽場，穿越到動漫世界，跟以下7個動漫花劍高手決鬥，又是否能吊打對手呢？



我們就假設家朗穿越入ACG世界，看看他跟7位動漫劍士的比賽結果吧。⚔️🤺⚔️

奧運擊劍分三類．家朗玩花劍⚔️🤺⚔️

劍擊比賽其實細分為軍刀、重劍以及輕劍3類，雖然看來似乎一樣，但其實各自劍招並不一樣，比如張家朗奪金的細劍（花劍），需以劍尖刺中對方身體指定部份方可得分。擅長用劍的ACG角色極多，但多數是是使用日本武士刀、軍刀或《FFVII》那種巨劍，使用輕劍的角色多數是女生，靠準繩、速度取勝。比如《刀劍神域》女主角亞絲娜，她的愛刀「閃爍之光 Lambent Light」正是一把細劍。

《刀劍神域》女主角亞絲娜的愛刀「閃爍之光 Lambent Light」正是一把細劍。

7位動漫高速花劍強者 挑機張家朗未必輸⚔️🤺⚔️

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在奧運賽場上張家朗已經成為花劍組別世界第一、無人能敵，但如果進入動漫世界，刀劍決鬥將會是「異種格鬥」無分劍種劍招，以下就介紹15位玩「大刀」的角色／機體。

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