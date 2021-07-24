【香港動漫電玩節2021／ACGHK 2021／動漫節／Cosplay照】今年動漫節由7月26日至7月29日於灣仔會展舉行，來到Day 2 星期六，Cosplayer愈來愈多！《香港01》科技玩物頻道繼續送上現場靚相。



會場人龍（攝：林卓恆）

場內cosplayer除集中在3樓專區，其實在2樓扶手電梯邊，還有1號全場館ACG大台前的空地都有很多美美的coser！但記者就發現，原來同人展區內都有很多高質coser在賣實體／電子寫真集，有興趣可以過去看看。

動漫節2021同人區盛況（鍾世傑 攝）

同人展區coser店長(點圖放大)🔎🔎

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動漫節2021 Day 2 7.24 Cosplayer照片 (點圖放大)🔎🔎

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同場加映：Day 1現場直擊及逾百Cosplay照🔎🔎

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ACGHK 動漫節2021 Day 1 Cosplayer照片🔎🔎

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更多靚相：動漫節2021｜Cosplay照合集 Day 1現場直擊 人流管制下熱鬧依舊

同場加映：🧠🧠 10件你同我都記得香港動漫節人與事 🧠🧠

完全版連結：動漫節2021｜細哨買真天魔 𡃁模入侵 10個件動漫節奇事一定記得

15張圖了解ACGHK2021有咩玩（點圖放大）

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新追加：動漫節2021大舞台活動時間表

原文連結：香港動漫節2021懶人包｜防疫要求／節目／頭籌／限定品一文看清

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