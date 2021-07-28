《三國志 霸道》攻略｜8大新手必睇Q&A快速升戰力　附SSR強度排行

光榮特庫摩繼《三國志 戰略版》後第二隻手機遊戲—《三國志 霸道》，終於在 7 月 28 日推出，雖然都是以《三國志》為題材，但玩法和《三國志 戰略版》截然不同，新手開局有什麼要必做？首抽又有什麼角色建議呢？即放大下圖睇8大新手Q&A。



（香港01美術製圖）

【1】與《三國志 戰略版》有什麼分別？

應該不少玩家都玩過《三國志 戰略版》，《三國志 戰略版》主要是國家之間的大戰役，玩家要鋪路佔地；而《三國志 霸道》即更集中在玩家個人的主城發展，相對較「農夫」向，節奏較慢一點。

（香港01美術製圖）

【2】如何分辨角色強度？

《三國志 霸道》目前最高稀有度為SSR，其後是SR﹑R﹑N+，而同是SSR也有不同天賦值影響強度。最高天賦為900，其後是850﹑800。在武將技能未明確了解前，最簡單的方法就是觀察角色的天賦值。

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【香港動漫電玩節2021／ACGHK 2021／動漫節／Cosplay照】今年動漫節由7月23日至7月26日於灣仔會展舉行，今次是疫情後首次動漫節，似乎非常旺場，尤其星期六日入場排隊更要花3-4個小時，認真令不少動漫迷意想不到。香港01記者於現場拍攝大量Cosplayer圖輯，就算大家沒有時間到場，都可以欣賞現場美照。

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張家朗代表港隊在東京奧運男子花劍項目取得金牌，身高193cm的家朗出手快，而且曾在八強靠冷靜反勝翻盤，心理質素一流。但如果離開賽場，穿越到動漫世界，跟以下7個動漫花劍高手決鬥，又是否能吊打對手呢？

7位動漫高速花劍強者 挑機張家朗未必輸⚔️🤺⚔️

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