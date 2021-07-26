香港動漫電玩節2021進入尾聲，然而Cosplay並不是東南亞粉絲的專利，國外好多大型展覽都會見到外國Cosplayer的身影。加拿大攝影師Justin Henton不時在YouTube 頻道上分享精彩高質的Cosplay作品，Coser們將還原難度極高的動畫、電影角色真實呈現，將不可能化為可能！



加拿大攝影師Justin Henton拍攝Cosplay作品分享。（Justin Henton YouTube頻道截圖）

加拿大攝影師Justin Henton不時參加大大小小動漫活動，以Marvel、DC、萬聖節等不同主題，將Cosplay作品分享到YouTube上。之前他就細數出過去最不可思議的Cosplay，他坦言每次見到Cosplayer為角色打造的盔甲及細節位都會感到興奮！

【1】《一拳超人》傑諾斯，Justin Henton於DragonCon動漫展拍攝。（Justin Henton YouTube截圖）

【1】《一拳超人》傑諾斯

這些高質Cosplay仿真度極高，著燈、引擎裝置都跟足原著，絕對令人大開眼界！沒想到這些動畫電影角色竟然出現在三次元，以下30個Cosplay相當不可思議！

👇👇30大最不可思議Cosplay【點圖放大】👇👇

+ 32

同場加映：動漫節2021｜Cosplay照合集Day 3現場直擊（附3日精選Coser總集）



【香港動漫電玩節2021／ACGHK 2021／動漫節／Cosplay照】今年動漫節由7月23日至7月26日於灣仔會展舉行，今次是疫情後首次動漫節，似乎非常旺場！記者一連三日於會場內拍攝大量Cosplayer美照，讓大家慢慢欣賞。

👇👇即睇7月25日 動漫節第三日 場內Cosplayer美照圖輯👇👇

+ 59

想知Day2，Day3場內的Cosplay？

即睇：動漫節2021｜Cosplay照合集 Day 2現場直擊 同人展區美女多即睇：動漫節2021｜Cosplay照合集 Day 1現場直擊 人流管制下熱鬧依舊

同場加映：動漫節2021｜細哨買真天魔 𡃁模入侵 10件動漫節奇事一定記得



香港動漫電玩節2021，即日至2021年7月26日於灣仔會展舉行，此活動因各種問題已停辦兩年。先來看看自1999年成立（前身為香港漫畫節）以來23年間的集體回憶，奇人奇事！



🧠🧠 10件你同我都記得香港動漫節人與事 🧠🧠

完全版連結：動漫節2021｜細哨買真天魔 𡃁模入侵 10個件動漫節奇事一定記得