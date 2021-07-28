CAPCOM 發售的 Nintendo Switch 狩獵動作遊戲《魔物獵人 崛起》今日釋出第二波合作活動宣傳影片，將與 PS2 經典作品《大神》合作活動任務，預定 7 月 30 日開放下載。



在首波與《魔物獵人物語2：破滅之翼》合作推出隨從艾路外觀裝備「月路」的素材之後，從這次的影片可以推測輪到了隨從加爾克的外觀裝備製作任務，透過下載活動任務完成可以獲得隨從加爾克的外觀裝備，還有天照大神的三神器之二的天叢雲劍以及八咫鏡外觀的加爾克忍具，根據官方影片預告，《大神》活動任務將於 7 月 30 日開放下載。

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