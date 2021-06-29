紅白機手掣超療癒扭蛋推出！Nintendo TOKYO PopUp新品小心大出血

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

日本東京涉谷 PARCO 6F 的任天堂商店「 Nintendo TOKYO 」 從 6 月 25 日開始陸續在名古屋、福岡、仙台、廣島、札幌等地的 PARCO 開設快閃店，並推出多項全新任天堂相關商品，粉絲們的荷包準備大失血啦！

其中最受矚目的商品為將原先在 Nintendo Tokyo 中的人氣角色迎賓雕塑，化身為等身大小的公仔販售，分別有《薩爾達傳說》的「林克」、《超級瑪利歐》的「瑪利歐」、《動物森友會》的「西施惠＆豆狸＆粒狸」、《斯普拉遁》的「 Inkling 」，每尊售價為 7150 日圓（約港幣 502 元）。

+10
+10
+10

剛推出的「任天堂控制器按鈕」轉蛋，也是非常值得收藏的小物，將日版與歐美版的紅白機的 I 鍵控制器為概念將十字鍵、 START・SELECT 鍵、 A・B 鍵分成 3 個部分，做成精緻的小吊飾，加上一款未公開的隱藏版，共有七款提供玩家收藏組合。

相關圖輯：大阪USJ任天堂樂園內部曝光　宮本茂介紹瑪利歐賽車等10個必玩位▼▼▼

+47
+47
+47

延伸閱讀：Yoshi不是恐龍、Dr. Mario可能是無牌醫生？立即點圖放大看真相！👇👇👇

+14
+14
+14
Switch Pro不在E3發布3大猜測　任天堂鬥氣　令計劃見光死非首次
任天堂最強反派TOP6　 Mario系列庫巴僅第5　這套作品竟然佔4位
Switch銷量增任天堂利潤破紀錄　暢銷遊戲TOP10　No.1憑實力奪冠
任天堂法務部再出動！起訴Switch破解團隊要求賠償116萬元
Switch中年危機？動森/RingFit為例　拆解任天堂如何延長主機壽命
任天堂Switch技術落後卻風靡全球　以舊技術創新竟可殺出血路？
動物之森｜逾30款動森官方周邊家品　Nintendo TOKYO網店有得賣！
Switch︱動森、Ringfit已OUT！5大最新推薦遊戲　迷托邦抵死過癮

延伸閱讀：

我始終相信我的牌組！《遊戲王》「三幻神實體雕塑」現已推出

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。