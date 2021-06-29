紅白機手掣超療癒扭蛋推出！Nintendo TOKYO PopUp新品小心大出血

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-06-29 15:00

日本東京涉谷 PARCO 6F 的任天堂商店「 Nintendo TOKYO 」 從 6 月 25 日開始陸續在名古屋、福岡、仙台、廣島、札幌等地的 PARCO 開設快閃店，並推出多項全新任天堂相關商品，粉絲們的荷包準備大失血啦！

其中最受矚目的商品為將原先在 Nintendo Tokyo 中的人氣角色迎賓雕塑，化身為等身大小的公仔販售，分別有《薩爾達傳說》的「林克」、《超級瑪利歐》的「瑪利歐」、《動物森友會》的「西施惠＆豆狸＆粒狸」、《斯普拉遁》的「 Inkling 」，每尊售價為 7150 日圓（約港幣 502 元）。

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剛推出的「任天堂控制器按鈕」轉蛋，也是非常值得收藏的小物，將日版與歐美版的紅白機的 I 鍵控制器為概念將十字鍵、 START・SELECT 鍵、 A・B 鍵分成 3 個部分，做成精緻的小吊飾，加上一款未公開的隱藏版，共有七款提供玩家收藏組合。

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