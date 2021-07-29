【Tales of Arise 破曉傳奇試玩】闊別了5年之久的Tales of系列新一作《破曉傳奇》即將於9月9日推出，早前Bandai Namco便舉行了傳媒試玩會供記者試玩，以下同大家率先整理今集幾個重點。



筆者試玩的版本已經是繁體中文，不過因截圖限制只能展示官方提供的日文版截圖，以及主要操作男主角的圖片。

（Bandai Namco）

是次試玩部份能夠在遊戲中換人及用齊遊戲6名角色，除了男主角奧爾芬，記者都試玩了希儂、琳薇爾、奇莎蘭等。另外也測試了今作可以自由更換版圖移動時的隊長，例如可操作希儂來跑及跳。

（Bandai Namco）

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試玩小結：

破曉傳奇Tales of Arise無論是畫面及戰鬥都給筆者煥然一新的感覺。戰鬥連技很易連，AG計夠多，加上空中戰的性能及技能大幅強化，令連技組合更自由及豐富。同伴的Boost Attack也令戰鬥變得更忙，而Boost Stirke則可視為一個獎勵型的秒殺招，像緋紅結繫的腦部碎擊，越是連技連得好就越易達成。

版圖方面未知是否試玩版的關係，有非常多敵人供你測試戰鬥。舊作ToZ或ToB的版圖空虛感，也暫時未能確定是否有緩和到，期待之後正式版能進一步的試試。

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