Sony遊戲室Japan Studio解散　捉猴啦/死魂曲　10大經典必有共嗚

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【Japan Studio 經典作品】Sony PlayStation 的自家工作室 Japan Studio 早前正式解散，近日在 PS 官網頁面更是整個刪除。沒想到當年出品那麼多名作的工作室會如此下場，以下一齊回味其昔日光輝。

Japan Studio曾經是大家都很常見的工作室，其遊戲大部份都獨特具創意，不過近年因業績不佳及製作人離職等問題正式解散，也令PS的日系遊戲大受打擊。現時工作室已完全被Team Asobi取代，官網上再也見不到那個熟悉的Logo，整個工作室專頁也消失了。

Japan Studio 網站已整個消失（官網截圖）

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