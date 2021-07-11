撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-07-11 06:00

【Japan Studio 經典作品】Sony PlayStation 的自家工作室 Japan Studio 早前正式解散，近日在 PS 官網頁面更是整個刪除。沒想到當年出品那麼多名作的工作室會如此下場，以下一齊回味其昔日光輝。

Japan Studio曾經是大家都很常見的工作室，其遊戲大部份都獨特具創意，不過近年因業績不佳及製作人離職等問題正式解散，也令PS的日系遊戲大受打擊。現時工作室已完全被Team Asobi取代，官網上再也見不到那個熟悉的Logo，整個工作室專頁也消失了。

Japan Studio 網站已整個消失（官網截圖）

👇回味 Sony Japan Studio 經典十大作品（點圖觀看）👇

+ 14 + 14 + 14

👇同場加映：NieR/DoD總監及編劇 橫尾太郎脫線專訪👇

+ 16 + 16 + 16

NieR 尼爾深入解讀專頁：/issue/308/

👇同場加映：FF7R 艾莉絲聲優 禮服/便服Cosplay神還原👇

+ 23 + 23 + 23

詳細文章：FF7R艾莉絲聲優Cosplay還原 禮服/便服13幅美照 摺椅攻擊都有？

👇同場加映：超有病！嚴選3把遊戲史上最難取得武器👇

+ 32 + 32 + 32

詳細文章：3把遊戲史上最難取武器 FF9/PSO/浪漫傳說 有一把機率得10億分1