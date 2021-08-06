【美少女偽娘大叔】俗語說「這樣可愛一定是男生」，日本最近又有一單令人驚訝的偽娘事件發生，而且事主更是40歲的大叔。看到他白滑長腿、可愛臉孔（雖然戴了口罩）、清新少女髮型，還有畫出過數本畫風超可愛的商業誌。技能之強實在令人五體投地又羨慕。



Twitter名「ツキギコウスケ」的40歲漫畫家大叔繪畫及製作了一件兔仔T-Shirt，不過因為找不到模特兒試著的關係，於是決定親身上陣，然後就展露了他形同20歲少女的外觀。網民無不驚訝「我只看到20歲美少女」、「看到興奮了」，部份女生留言說「比我還美好羨慕」，更有人問「你有沒有召男朋友？」、「想同你滕枕及結婚」、「可否脫下襪拍多張」等，相當誇張。

コウスケ出過幾本商業誌漫畫及很多同人誌，真人竟是大叔美少女（槻木 こうすけ／KADOKAWA）

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