上次去日本旅行對很多人來說，就好似是「上世紀」的事一樣，什麼時候可以飛仍未見曙光，唯有睇相望梅止渴，日本 instagram 用戶「しあたび」的相片正好有這個作用，特別是動漫迷更有共嗚。「しあたび」找出動畫中的現實場景，帶 fans 去聖地巡禮，包括人氣極高的《咒術迴戰》﹑《天氣之子》﹑《你的名字》等。



（圖片來源：Instagram@eigaxtabi）

《咒術迴戰》動畫截圖

現時很多動畫都會在現實取景，而且還原度極高，除了讓觀眾很容易代入以及有熟悉感外，同時為該地點加上一份動漫迷才能感受到的共嗚感。《咒術迴戰》中，五條悟班虎杖悠仁一行人與釘崎野薔薇第一次會合的地方，就是原宿竹下通。同時，動畫中更出現晴空塔﹑大田黑公園﹑六本木之丘森大樓的場景。雖暫時不能親身去日本朝聖，但亦可以跟「しあたび」的步伐從相片中聖地巡禮。

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資料來源：Instagram @eigaxtabi

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