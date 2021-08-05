東京奧運2021｜「香港女車神」李慧詩（Sarah）於單車女子競輪賽中失勢，結果總成績第8名。Sarah經歷過不少波折，先天貧血，後來因一場意外引致左手輕度傷殘，不過她從未放棄過單車。李慧詩曾在臉書宣佈，有一件重要事情會在奧運結束後完成，一起來看看是什麼！



李慧詩曾經在2012年奧運自由車女子競輪賽中，就贏得銅牌（資料圖片）

【1：牛下女車神由來】

李慧詩早於2012年奧運自由車女子競輪賽中贏得銅牌。2013年、2019年世錦賽，李慧詩亦贏得金牌，奪得彩虹戰衣，成為香港首位女子單車世界冠軍。2018年她更加被獲選為香港十大傑出青年！由於李慧詩在牛頭角下邨長大，所以有「牛下女車神」之稱！

李慧詩兒時在牛頭角下邨長大。（資料圖片）

李慧詩小時候十分愛哭，是大家眼中的「喊包」！李慧詩兒時家境清貧，爸爸是做小販，她不時就幫家人擺小販檔，賣紙巾。她好記得有次被一位陌生叔叔阻止，結果她就有一個拿著好重的檔口包包，坐在公園哭著。不過這件事，令她明白自己需要自強。

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