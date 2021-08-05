iPhone 13 9月推出，新手機11個升級重點盤點，準備定消費券補錢買iPhone！Apple預期9月將會舉行今年最令注目的發布會Apple Event，公布推出新一代iPhone 13。雖然新機仍未推出，但根據不同來源的消息，iPhone 13的升級重點傳聞大都已經提早流出。究竟新機有什麼升級位？立刻為果迷們盤點。



每年9月的Apple Event都是重點公布新一代iPhone，之前不少人擔心今年iPhone 13（或稱iPhone 12S）會否因為疫情及半導體短缺下，會否如去年般延遲出機，幸而不少消息指，今年4款iPhone 13將會如期9月推出。大家可以儲定錢，或用消費券補錢來換新機吧。

有傳iPhone 13鏡頭亦都會有所升級（網上圖片）

想知更多iPhone 13升級位？立刻盤點11個傳聞重點👇👇👇👇

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