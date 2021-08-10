【煙雨江湖／攻略／手遊／手機遊戲／Android／iOS／打機】歷時五年打造的武俠 RPG手機遊戲《煙雨江湖》於7月15日正式App Store、Google Play雙平台推出，遊戲推出近一個月不單人氣不減更是節節攀升。以下就整理遊戲目前過百條禮包碼。



官方宣傳攻勢 海量禮包碼放送

《煙雨江湖》其中一個如此高討論度原因是官方到處發送大量「禮包碼」，可以在遊戲中兌換各種實用道具。而官方更十分貼心地將禮包碼的內容為各KOL或Youtuber「度身訂造」，將特定句子或該KOL的名字寫成禮包碼的Code，如此窩心行為自然為人樂意為其宣傳。以下就整理遊戲目前過百條禮包碼。

少部份禮包碼可能已過期或因各種原因不能再使用，恕因為數量太多未有逐一測試

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本作雖然有商城／課金元素，但基本上算是款單機RPG遊戲；到後期也會有PVP內容，但不玩PVP也不影響單機體驗。遊戲本身的武俠成份十分本格，不考慮課金部份的話是一隻相當優秀的武俠遊戲；只是武俠Game和一般日系手遊差異頗大，如果本身沒有接觸過武俠遊戲應該會感覺頗新鮮。



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