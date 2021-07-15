手遊｜煙雨江湖新手攻略 出身／門派系統解說 初始伙伴選擇

撰文：林卓恆
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【煙雨江湖／攻略／手遊／手機遊戲／Android／iOS／打機】歷時五年打造的武俠 RPG手機遊戲《煙雨江湖》於7月15日正式App Store、Google Play雙平台推出，以下為《香港01》科技玩物頻道新手攻略。

本作雖然有商城／課金元素，但基本上算是款單機RPG遊戲；到後期也會有PVP內容，但不玩PVP也不影響單機體驗。遊戲本身的武俠成份十分本格，不考慮課金部份的話是一隻相當優秀的武俠遊戲；只是武俠Game和一般日系手遊差異頗大，如果本身沒有接觸過武俠遊戲應該會感覺頗新鮮。

按圖放大煙雨江湖新手攻略 闖蕩江湖需知👇👇

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