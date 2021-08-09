高達Gundam 可謂日本最知名動畫IP，東京奧運亦安排了不少比賽在台場1：1 Unicorn Gundam 獨角獸高達前進行三項鐵人及攀石項目！然而，外媒BBC Sports 推特戶口卻將Gundam錯認為Transformers 變形金剛，網民大感不滿！



一句說話激嬲高達、變形金剛兩派FANS（Transformer還漏了「s」尾）

BBC Sports Twitte截圖

笑人之前，記者都有點擔心自己五十步笑百步！所以馬上找來機械人改圖高手「藤原忍」（shinobufujiwara@pixiv.net）的作品，他將不同作品的機械人東拼西湊，EVA色高達、樣子像鐵甲萬能俠的勇者王……足足混合出2200張圖片！以下由高達、變形金剛、EVA等知名機械人FUSION的50部混種機械人，試試自己認得幾多部！



50隻「變種三一萬能俠」 你認得幾多部？（點圖放大）

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日本畫師將84支國旗「擬人化」成型男漫畫角色

日本神人將84支國旗「擬人化」成日本動畫風型男，每1張的答案就於下張圖的下方，試試你認得幾多個吧！



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