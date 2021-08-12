【天地劫／首抽／開局／攻略／手遊／手機遊戲／Android／iOS】本月強檔手遊新作《天地劫》已正式上架，以下為遊戲開局首抽角色推薦及快刷首抽教學。



8月最強必玩手遊 畫面、角色、系統全部超水準

《天地劫》手遊改編自漢堂的經典同名戰棋遊戲系列，該系列共有《天地劫》、《幽城幻劍錄》和《寰神訣》三集，其中大概《幽城幻劍錄》會是較多人認識的名字。

《天地劫》系列不論玩法、難度及製作細緻度均是台製遊戲中的頂尖水準，而劇情更是刻骨銘心，在老一輩的玩家中是燴炙人口的名作。手遊版《天地劫》則可說是系列的直接續作，故事設定在《天地劫》的100年之後，新主角再次負起對抗羅睺族的使命。

冰璃我老婆

按圖放大：天地劫開局角色推薦及快刷首抽教學👇

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同場加映：2021必玩22款手遊推薦

今年手機遊戲市場再一次爆發性增長，有多款重量級大作推出，不論玩家人數還是課金量都非常驚人。適逢政府派5000蚊消費券可用來課金（方法請見後文）正好入坑玩手遊。最近一兩個月較觸目的手遊有《原神》改版2.0推出新地區「稻妻」，以及以本格單機武俠體驗跑出的《煙雨江湖》等，當然也有其他好遊戲。



按圖放大2021年必玩手遊22款推薦（8月更新）👇👇

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完整內容睇全文：消費券課金｜2021必玩22款手遊推薦 Android / iOS 8月更新

同場加映：Switch10隻$200內遊戲推介 單機對戰都有

【Switch／任天堂／消費券／$2000／$5000】政府$5000電子消費券即將開始派發，如果選擇了用八達通來領取，則第一期只能領取到$2000元；以下為大家推薦10隻Switch平台售價200港元以下的10款高質遊戲，用這2000$消費券夠買晒還有找。



按圖放大10隻$200以下Switch必買遊戲推薦👇🏻

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完整內容睇全文：消費券｜Switch10隻$200內遊戲推介 RE4/硬核機甲 單機對戰都有