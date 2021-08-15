近排連登體育台有巴打開po「睇肉」，談起現在的日本戰隊特攝片非常踩界，皆因女角衣著和動作都極之性感，女奸角下身開高叉，女隊員踢腿見到內褲，似睇緊AV片。究竟是否因為日本經濟差，連《五星戰隊》都要賣肉救市？真相原來係咁！



連登體育台截圖

連登體育台截圖

GIGA特撮 是AV界的超級戰隊

連登仔貼文中的截圖，不是來自大家熟悉的「東映超級戰隊」系列，而是一家向來有拍色情女英雄特撮影帶、超人戰隊AV片賺錢的「GIGA特撮」！公司的導演跟幕後都是熱愛特撮，有志投身業界的人，細廠作品自由度大，賣弄性感一來吸客二來自我滿足，一邊賺錢一邊圓自己的特撮夢、令人好滾動。

GIGA特撮圖片

《救星戰隊》「走色」行路正 YouTube免費播

而連登仔貼圖那部就叫《救星戦隊ワクセイバー》，是GIGA首次真正走豉油走色，只帶少量性感的「正路作品」，頭5集YouTube免費播，可能台前幕後都有職業病，女角一倒地自然會腿長開，而攝影師的鏡頭角度都隱約看出AV味。

留意返，女奸角天馬唯（舊名上川星空）跟粉紅色女隊員佐藤乃乃果（舊名加藤桃香）都有一定AV資歷，5集YouTube版兩人未算有太過火演出，但仍不排除「行老正」只是想在YouTube給更多人認識，最終在DVD限定收錄的第6集大結局，兩人好可能會有「加辣演出」。

女奸角天馬唯 3月出道AV界小鮮肉？真相係…（圖輯）

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粉紅戰士佐藤ののか 曾是SOD女社員（圖輯）

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25周年作《騎神戰隊》仲多AV女優

GIGA特撮 25周年紀念作《騎神戰隊》，聽個名已經知不是善男信女，而3位女主角：凜音桃花、渚みつき、桐山結羽樣子超靚、都是AV女優。

GIGA特撮 25周年紀念作《騎神戰隊》

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東映超級戰隊也曾走歪路

其實，日本的戰隊特攝片古往今來都浸著咸濕DNA，因為「超級英雄」特撮最大派系為電影公司「東映」，他們以古裝武俠片起家，大男人文化之下，女角多數都是花樽，忽然被踢去拍小朋友片，悶悶地自然會在片中隱約加點鹽花，當中尤以超級戰隊系列最嚴重。

女角不是迷你裙就超短熱褲，總有一兩集女主角要泡泡浴、海攤比堅尼、浸溫泉，有段時期惡黨女幹部索性找賽車女郎甚至AV女優客串。直至社會尊重女性的意識提高，加上戰隊找到男性小鮮肉勾引媽咪的新路線，這類元素才根絕，女隊員服裝從此變得密實。

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原來淺倉唯曾經在2016年以另一藝名花川芽衣（不是真名）當偶像歌手，她樣子甜美、聲線又萌又斯文，平時在SNS都以清純GFable形像示人，想不到再出道後，竟然會大露膊演奸角！

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同場睇：《魔進戰隊》重新加咸味？桃月梨子、新條由芽人氣勁高

前文提及超級戰隊在2000年後有減咸的走勢，然而去年作品《魔進戰隊》卻因為女主角上《週刊Playboy》拍寫真而被家長投訴，加上真人女奸角重新出現（桃月梨子演），令人覺得東映都有少少想重新「加甜味」吸眼球。

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