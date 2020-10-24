日本東映超級戰隊《魔進戰隊》近日追加由性感Cosplayer桃月梨子（桃月なしこ）飾演的奸角「幽頓娜 Yodonna」，網民隨即展開人肉搜尋，發現極速上位的桃月梨子來頭不少，更是《幪面超人電王》佐藤健誹聞女友！

👇《魔進戰隊》桃月梨子 爆紅理由👇

桃月梨子作為cosplay出身轉職宅系女藝人的新人，比えなこ、伊織萌等Cosplay前輩更早演電視劇，可說光速上位，即睇佢5個成功因素：

👉【理由1】戰隊10年冇女性敵人👇

👉【理由2】女人唔壞男人唔愛👇

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👉【理由3】巫女造型有Cosplay味👇

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👉【理由4】超級宅唔係扮👇

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👉【理由5】誹聞男友係「拉打」👇

😍《魔進戰隊》其他靚女 新條由芽影過《Playboy》😍

👉《魔進戰隊》跟《幪面超人聖刃》差不多同期公布，後者因為有「9頭身女主角」川津明日香而爆紅，而《魔進戰隊》因風格較保守而被看淡；反來女角「煌輝綠」（新條由芽 演）穿起劇中短跑小背心+短褲為《週刊Playboy》拍寫真，家長負評，但人氣急升！

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同場加映：日本VTuber Pon子 天氣小姐真身曝光 山岸愛梨爆紅

人氣Vtuber 「VR天氣小姐」WEATHEROID TypeA Airi（花名Pon子），行搞笑賣萌路線報天氣，她與背後真身山岸愛梨魅力何在？

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👉 睇全文：日本VTuber Pon子報天氣穿崩 天氣小姐真身曝光 山岸愛梨爆紅

同場加映：《幪面超人 聖刃》九頭身川津明日香😍👇

《幪面超人聖刃》女主角川津明日香因為九頭身水著女星背景，爆上google trends 三甲，又一位拉打女神誕生！

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👉睇全文：幪面超人《聖刃》女主川津明日香不只身材好 細數６位拉打女神

👉睇全文：幪面超人《聖刃》男主6呎高 女主九頭身水著妹 盤點7位拉打紅星

同場加映：👇えなこ超正蕾姆裝拍《Re:ゼロ》手遊網絡廣告片👇

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完全版文章：Enako拍手遊《Re:Zero Lost in Memories》廣告 女僕裝神還原蕾姆

同場加映：伊織萌《男兒當隻揪》系列拍性感Cosplay封面

人氣 cosplayer 伊織萌 （伊織もえ）近日cosplay《CROWS 漂撇男子漢 》男主角坊屋春道，穿起橫須賀外套拍攝性感cosplay寫真

想睇更多靚圖 請點擊：伊織萌《男兒當隻揪》系列拍性感Cosplay封面 漫畫秒售罄炒貴5倍

同場加映：😍伊織もえCos高達女兵 主持Gundam直播😍

高達模型誕生40周年，人氣Coser 伊織萌（伊織もえ）近日穿上《高達》聯邦軍裝扮馬茜，為「Gundam 40周年一番抽」YouTube直播做主持。

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想睇完全版 請點擊：伊織萌Cos《高達》聯邦軍女兵 主持Gundam模型40周年一番抽直播