【Switch／任天堂／Nintendo／聚會／派對／Party Game】由於外出有限聚令，可能不少人會選擇改在私人地方或自家聚會，而聚會、Party上最不可缺的當然是派對遊戲了，以下精選12款Switch派對遊戲，4人以上都有不少選擇。



派對必玩任天堂自家遊戲 第三廠亦有選擇

說對派對遊戲自然是任天堂的拿手好戲，像是「孖車」Mario Kart、大亂鬥Smash Bros等都是派對必備遊戲。當然除了任天堂自家遊戲外，其他遊戲開發商也有出色的派對遊戲選擇，多買幾款可令派對遊戲不再那麼「寡」。

記得小時候最愛的多人對戰遊戲是炸彈人。

按圖放大精選12隻Switch聚會派對遊戲👇🏻👇🏻

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同場加映：Switch10隻$200內遊戲推介 單機對戰都有

【Switch／任天堂／消費券／$2000／$5000】政府$5000電子消費券即將開始派發，如果選擇了用八達通來領取，則第一期只能領取到$2000元；以下為大家推薦10隻Switch平台售價200港元以下的10款高質遊戲，用這2000$消費券夠買晒還有找。



按圖放大10隻$200以下Switch必買遊戲推薦👇🏻

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同場加映：2021必玩22款手遊推薦

今年手機遊戲市場再一次爆發性增長，有多款重量級大作推出，不論玩家人數還是課金量都非常驚人。適逢政府派5000蚊消費券可用來課金（方法請見後文）正好入坑玩手遊。最近一兩個月較觸目的手遊有《原神》改版2.0推出新地區「稻妻」，以及以本格單機武俠體驗跑出的《煙雨江湖》等，當然也有其他好遊戲。



按圖放大2021年必玩手遊22款推薦（8月更新）👇👇

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完整內容睇全文：消費券課金｜2021必玩22款手遊推薦 Android / iOS 8月更新