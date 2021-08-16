【天地劫／攻略／手遊／手機遊戲／Android／iOS】8月強檔手機遊戲《天地劫》持續走紅，相信不少玩家都已經刷好首抽開始遊玩，以下介紹本作最強角色排行及平民必練的神級角色，再加一些早期開荒須知事項及心得，以便大家規劃資源，儲石來抽自己需要的角色。



早期「陷阱」多 遊玩時須多注意

《天地劫》的系統玩法很多，隨著主線進度會解放越來越多系統，而雖然遊戲都會在各個系統解鎖時作出基本說明，但不少重要細節都未有提及，如果一不慎就會「中伏」浪費許多資源和時間。因此以下提提幾個開荒重要注意事項，以及整理最強必練角色（絕品及平民角色都有），方便大家分配資源。

早期以將老婆的武器升至淬火30級、魂石10級為育成目標，之後就可靠她carry早中期的各種關卡。

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同場加映：《天地劫》首抽必刷角色推薦+快刷首抽教學

《天地劫》手遊改編自漢堂的經典同名戰棋遊戲系列，該系列共有《天地劫》、《幽城幻劍錄》和《寰神訣》三集，其中大概《幽城幻劍錄》會是較多人認識的名字。



按圖放大：天地劫開局角色推薦及快刷首抽教學👇

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同場加映：2021必玩22款手遊推薦

今年手機遊戲市場再一次爆發性增長，有多款重量級大作推出，不論玩家人數還是課金量都非常驚人。適逢政府派5000蚊消費券可用來課金（方法請見後文）正好入坑玩手遊。最近一兩個月較觸目的手遊有《原神》改版2.0推出新地區「稻妻」，以及以本格單機武俠體驗跑出的《煙雨江湖》等，當然也有其他好遊戲。



按圖放大2021年必玩手遊22款推薦（8月更新）👇👇

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同場加映：Switch10隻$200內遊戲推介 單機對戰都有

【Switch／任天堂／消費券／$2000／$5000】政府$5000電子消費券即將開始派發，如果選擇了用八達通來領取，則第一期只能領取到$2000元；以下為大家推薦10隻Switch平台售價200港元以下的10款高質遊戲，用這2000$消費券夠買晒還有找。



按圖放大10隻$200以下Switch必買遊戲推薦👇🏻

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