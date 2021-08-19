【對馬戰鬼導演版／Ghost of Tsushima／PS4／PS5／攻略】去年在全球玩家之間均大受好評的「黑澤明風格」開放世界動作遊戲《對馬戰鬼》之升級版《對馬戰鬼導演版》將於8月20日正式推出，《香港01》科技玩物頻道已為大家優先試玩本作，以下為簡評及玩家需知6件事。



1. PS4玩家可優惠價升級 進度存檔可繼承

《對馬戰鬼導演版》分別有PS4及PS5版本，而若玩家擁有PS4版《對馬戰鬼》遊戲（不論實體還是數位版），都可以優惠價錢升級至PS4或PS5版本的《對馬戰鬼》。價錢如下

舊玩家升級價：

PS4原版升級 PS4導演版 158港元

PS4原版升級 PS5導演版 238港元（8月20日後才開放購買）

PS4導演版升級 PS5導演版 100港元（8月20日後才開放購買）



直接購入價：

PS4導演版468港元 PS5導演版568港元



如果是升級至PS5版，繼承存檔的方法十分簡單，只需要將原本PS4對馬戰鬼的存檔複製至PS5主機上（用PS+的存檔上存功能或USB複製也可），然後在PS5《對馬戰鬼導演版》的主畫面選擇「傳送PS4主機的保存資料」，即可繼承存檔。

👇👇繼承Save資料步驟👇👇

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2. 新地圖壹岐島內容量約為12小時

《對馬戰鬼導演版》追加了全新的地圖「壹岐島」，亦追加了新Boss「蒼鷹」以及一條完整的新主線。另外也增加了新技能、裝備、支線任務、探索地點以及新外觀。完成壹岐島的所有內容一般需要10~12小時左右，當然也視乎你本篇私進度及所選難度啦。

相信很多人都很期待的「摸動物」，原來是在壹岐島中有各種動物的「聖地」，在壹岐島中找到並解放這些聖地之後就可隨時去大摸特摸貓、鹿等各種動物了。

3. 即使用爆機save打亦有一定難度

記者在PS4版《對馬戰鬼》已拿到白金成就，想著用「完全升級」的境井仁去打壹岐島肯定是手到拿來，但實際玩起卻不是那回事，有好幾次都陷入Gameover邊緣。主要是壹岐島有新敵人「巫師」，他們會強化場上其他蒙古兵；受巫師強化的蒙古兵不論攻擊力、防禦力和AI都會大大提高，就算是「完美境井仁」也很容易被強化蒙古兵兩三下就打倒。不過也可能是因為已放下遊戲差不多有一年，需要一點時間來重新適應操作的關係。

見到巫師一定要先殺

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