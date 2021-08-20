【對馬戰鬼導演版／Ghost of Tsushima／PS4／PS5／攻略】去年在全球玩家之間均大受好評的「黑澤明風格」開放世界動作遊戲《對馬戰鬼》之升級版《對馬戰鬼導演版》將於8月20日正式推出，《香港01》科技玩物頻道已為大家優先試玩本作，以下為壹岐島新增的兩個傳說任務「黑手陸的傳說」及「境井一正的遺物」攻略。



壹岐島新傳說任務 取新鎧甲及新裝備

對馬戰鬼導演版的玩家在本篇遊戲的進度到達第2部時，就可在溺者海灘處承接劇情任務「旅向過去」前往壹岐島。當然如果本篇已經爆機，繼承存檔後進入遊戲就可直接見到任務。

新地圖「壹岐島」增加了兩個新的傳說任務，分別是「黑手陸的傳說」及「境井一正的遺物」，分別可取一件新鎧甲「猿神鎧甲」及全新裝備「馬甲」。其中又以「馬甲」比較重要，因為它能提升對馬戰鬼導演版新增的技能「戰馬衝鋒」的性能，而「戰馬衝鋒」技能升級後更可以一擊撞死相當麻煩的暴兵敵人，十分方便。

按圖放大傳說任務黑手陸的傳說詳盡解說攻略👇

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按圖放大傳說任務境井一正的遺物攻略👇

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新的鎧甲和馬甲都十分強力，如果是本篇未爆機的玩家，可以考慮先去壹岐島拿解傳說任務拿取這兩件裝備，再用來打本篇。

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