本來沈浸在遊戲中的你，如果突然看到自己的臉會不會一秒出戲呢？曾擔任遊戲開發工程的網友解釋，女性向遊戲會特別將讀取畫面從黑色調整成灰色或其他顏色，原因就是避免純黑畫面會反射出網友的真實模樣「可能會瞬間將玩家從虛擬世界拉回現實」，這個理由讓網友爆笑「太貼心了」、「怎麼笑著笑著就哭了」。



怕玩家看到自己的臉「秒出戲」！讀取畫面彩繽紛色系原因是這樣

推主@hide_loopcube在推特上表示，PSP時代有款女性向遊戲因為用戶意見將讀取畫面從黑色調整為灰色，擔任遊戲程式設計師的「まかべひろし」曾表示指出，有廠商擔心玩家在遊戲中正享受被告白等感動、心動的畫面，卻因為讀取畫面反射出自己的臉，讓心情產生落差，「可能會讓一些玩家心理受到傷害」，為避免「出戲」狀況，才做出這樣的修正。

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並舉例像是薄櫻鬼、催眠麥克風、被囚禁的掌心等女性向遊戲，讀取、過場畫面也都採用比較繽紛、不易反射的色系。

此消息也引起網友熱議，網友爆笑表示「太真實了」、「在遊戲美美的，一秒看就原型真的會出戲」、「好好笑好貼心」、「真的好有道理」，不過也有網友表示，晚上玩遊戲太鮮豔的轉場畫面反而會讓眼睛不舒服。

相關圖輯：曾幾何時Loading是玩遊戲的必經一環，不少廠商都攪盡腦汁令過程不再無聊▼▼▼

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