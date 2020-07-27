十幾年前有買PSP（PlayStation Portable）的朋友，唔知你們部機幾耐未玩過？PSP於2004年發售，算是締造了Sony手提主機的輝煌時期。近日PSP在Twitter引發話題，卻非好事。一位日本Twitter網民發覺長年無玩的PSP主機電池出現膨脹和漏出液體的恐怖情況。他公開呼籲各位檢查主機，海量的電池膨脹照片，果然陸續在Twitter湧現！

日本Twitter網絡上，「小心PSP電池鼓包」成為熱話。日本網民「風見猫@Street.Mastetr.Dragon」（Twitter@kzmnk000）翻找出自己已經好多年沒有啟動的PSP，發現鋰電池竟鼓起來，就連家人擁有的主機亦有同樣的膨脹情況，便建議其他網民一起進行居家考古。

日本Twitter網民「風見猫@Street.Mastetr.Dragon」（Twitter@kzmnk000）說：「有PSP但好幾年未郁過的人請注意，請即刻翻查取出電池。不只是我，家人的主機電池都膨脹了。雖然PSP電池蓋是設計成可以安全取下，但都難保全無危險～」

此帖文迅速發酵，出了3日至截稿已超過7.6萬人讚好、6.3萬轉推和留言。大量網民紛紛翻箱倒籠找出自己在塵封已久的PSP主機，發現電池果然或多或少有膨脹，更嚴重個案甚至出現裂痕、外殼爆裂滲出液體之情況，看來都幾危險！

👇👇👇Twitter網民分享PSP充電池膨脹及各式慘狀（連出處）👇👇👇

+ 22 + 21 + 20

不只PSP需要注意老舊充電池的膨脹風險，就連任天堂手提舊主機NDS、3DS甚至4類非遊戲機電子產品都出了類似問題！

👇👇👇Twitter網民分享NDS、3DS及其他4種Gadgets充電池膨脹及各式慘狀（連出處）👇👇👇

+ 14 + 13 + 12

但有網民說，他因為經常玩PSP，懷疑主機定期啟動之故，其電池大致上無問題沒有膨脹。👇👇👇

如發現主機電池膨脹，首先要即時移除電池、不要再使用它來開機，並存放於安全容器內。雖然近年的手機充電池、流動電池尿袋越來越智能化更趨安全，但跟PSP電池同是鋰聚合物，宜保持穩定以免刺激。

👇👇👇鋰充電池安全使用6大措施👇👇👇

+ 3 + 2

資料來源：Twitter@kzmnk000

同場加映：22年未開封Dreamcast遊戲碟嚴重腐蝕

日本一位資深遊戲收藏家「H/de.(TECHNOJAPAN.net)」（Twitter@hide_loopcube）近日開封一隻22年的世嘉家用主機Dreamcast專用的GD-ROM遊戲光碟。但一開見到隻碟，應該會馬上便非常後悔有如此決定吧？因為已經嚴重劣化腐蝕！

👇👇👇睇下有幾癲👇👇👇

光學媒體，尤其是早至80、90年代出產的光碟，流行種類如CD-R、CD-ROM、GD-ROM、CD、VCD、DVD、Bluray等還是較冷門早期的LD，都有經年變質的可能。因此，適當保養潔淨光碟、維持光碟存放空間的穩定，都幾緊要。想了解睇光碟保養5大注意位？即睇全文：日收藏家22年Dreamcast遊戲從未開封卻嚴重腐蝕！光碟保養5大注意