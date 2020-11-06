PS5 採用了超高速的自家訂製 SSD 固態硬碟，傳輸頻寬可達到 5GB/s，更配合了整合式 I/O 令遊戲實現無讀取畫面。究竟有沒有講到那樣神？我們實機試試：

PS5 實機到手當然要試試它引以為傲的 SSD，我們就分別測試兩款遊戲，一款是有為 PS5 打造的《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》，它同時有 PS4 版本。而一款就是大家都很熟悉的《Monster Hunter World:Iceborne》，用向下兼容的方式測試。測試平台分別是 PS5、機內換了SSD的PS4 Pro以及使用傳統HDD的初版PS4。

👇👇PS5 vs SSD PS4 Pro vs HDD PS4 讀取測試👇👇

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測試總結：

由測試可以看到，PS5 的極速 SSD 在 PS5 的遊戲上有極驚人的表現，數秒已經讀取完，完全沒有出現讀取畫面（連遊戲Tips都看不到了），其速度之快就算是裝了 SSD 的 PS4 也望塵莫及。不過遊玩向下兼容的遊戲時，差距就與 SSD 的 PS4 相差不大，其原因可能就是向下兼容的遊戲沒有配合整合式 I/O，發揮不到它真正的威力。

👇👇Spider-Man：Miles Morale PS4 vs PS5 實機圖質大對比👇👇

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畫面對比總結：【PS5 VS PS4】Spider-Man蜘蛛俠實機畫質對比 光線追蹤靚幾多？

👇👇香港行貨版 PS5 3分鐘快速開箱速睇👇👇

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