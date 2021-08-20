【天地劫／攻略／Android／iOS／手遊／手機遊戲】戰棋手遊《天地劫》持續火紅，《香港01》科技玩物頻道繼續製作本作攻略，以下遊戲內「蝕之隙」關卡隱藏物品位置及取得方法一覽。



大量隱藏物品致敬 天地劫、幽城幻劍錄 原作

這個隱藏道具系統是致敬原作，如果當年有玩過《天地劫》系列或其他漢堂製作的SLG / SRPG，便會知道他們很喜歡在遊戲各處收藏隱藏物品，這些隱藏物品通常沒有任何線索，從畫面上也無法看出是能互動的部分，往往要玩家的角色站到隱藏物品的位置，又或在關卡中達成特定條件才能觸發。手遊版《天地劫》因為是手遊的關係固然不像原版那麼高難度超硬核，但也亦有將這隱藏物品系統加進遊戲中作為致敬成份。而不少手遊《天地坊》中的隱藏物品更是開啟隱藏任務或劇情的必須品，是必拿的東西。

👇👇按圖放大手遊《天地劫》蝕之隙隱藏物品位置及取得法（幽城幻劍錄篇1至3章）

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由於取得隱藏物品的同時還要面對敵人，如果剛好到達以至等級低於關卡等級時，想拿取隱藏物品同時一次過解友關卡本身成就及寶箱會相當困難，這時可不要勉強，成就和隱藏物品分開兩次處理會容易得多，如果仍然是太困難的話也可到等級高了之後再回頭來解。另外是所有隱藏物品都要通關（消耗體力）才能拿取，如果之前已打過就只能用體力再過一次。

《天地劫》蝕之隙隱藏物品位置及取得法（幽城幻劍錄篇1至3章）：

1. 第一章1-1 羊皮卷軸

在起始位置旁邊桌子前地上。拿到羊皮卷軸後，會在營地觸發解讀事件，然後可獲得隱藏山河志（遠征）關卡，在邊境之地地區，需要通關主線11-3才開放。



2. 第一章1-2 冰煌‧契闊

開啟冰璃支線任務的關鍵道具之一。入手方法是此關內NPC的冰璃不受任何傷害，等級高了之後回頭解就很簡單。



3. 第一章1-6 璇璣‧初見

開啟慕容璇璣支線任務的關鍵道具之一，取得方法也是十分簡單，在1-6關卡中讓NPC璇璣無傷過關便可，等級高了回頭打很簡單。



4. 第二章 2-1 機關圖紙

在右邊烽火台旁地上。與之後取得的另外兩個物品合成之用。

5. 第二章 2-4 斷裂的榫槽和榫頭

兩個機關零件，加上在2-1取得的圖紙能合成一個開啟秘密通道的機關。



6. 第三章 3-2 血靈神珠

在關卡中選「一切以阿鈴的性命為重」，然後過關自動獲得。



7. 第三章 3-3 赤煉火銅

在地圖右下，取得後可開放特殊山河志任務（遠征），另外亦會開放隱藏關卡。山河志同樣屬於邊境地區，通關主線11-3後才會開放。



8. 第三章 3-4 密函

在關卡最左方樓梯級，有「保護色」細心點才看到。取得後在營地和李盈鳳對話，就能開啟蝕之隙的隱藏關卡。



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