【最失望 Open World 開放世界遊戲】OpenWorld 遊戲讓人可自由探索廣闊世界，不少玩家都很喜歡。不過歷來也有不少失敗之作，尤其是當一些超期待的3A級 OpenWorld大作慘遭滑鐵盧，真的是難以忘記。



最近外媒 Gamingbolt 就盤點遊戲史上最失望的 Open World 遊戲，當中包括有近年最具爭議的《Cyberpunk 2077》、犯下諸多錯事的《Fallout 76》，以及追溯到多年前「播片誇啦啦，玩落小喇叭」的《Watch Dogs》首作。以下就節錄當中10款比較知名的遊戲同大家睇睇：

【10】Cyberpunk 2077

期待越大、失望越大的遊戲。外媒評雖然在故事及角色有不少人享受，但亦有不少曾公開過，到推出時卻沒有了的內容。不少玩家亦覺得遊戲版圖乏善可陳。警察會憑空出現、沒有小遊戲、說好的幻智之舞無法使用、鐵道不能用等。

【05】Anthem

BioWare製作出不單止是史上最差的射擊打寶遊戲，更呈現了一個很差的、第一身鏡頭、對話選項沒任何意義的劇情。當去到開放世界，興奮的飛行體驗很快就被缺乏有趣事物的版圖冷卻掉。更有敵人無止境的向你攻擊。此作就像個毫不充實的電影。

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以上列表不知各位讀者認不認同？筆者個人就大部份都很認同（《Mad Max》其實算不錯的了），不過就似乎差了一款遊戲，那就是大家都應該會讚同的《真·三國無雙8》了。它可以說是日廠挑戰開放世界遊戲的最失敗之作。

筆者場外追加：《真·三國無雙8》（KOEI TECMO）

話雖如此，以上列表的廠商有不少都吸取了教訓，像是Ubisoft的《Watch Dogs》、《Assassin’s Creed》等在近年的作品已是普遍好評。Bethesda的《Fallout 76》大幅更新及加回NPC等內容後，也有玩家回流的跡象。《Cyberpunk 2077》也有在更日推出36GB容量的更新，增加及修正大批內容。而不少玩家也是「經一事長一智」，先看定推出後的Gameplay才購買遊戲。

來源：Gamingbolt

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