【HADES／黑帝斯】享負盛名的獨立遊戲（Indie Game）神作《HADES》終於在PS4/PS5/Xbox上推出，這隻在PC版時已獲得The Game Awards最佳獨立遊戲、50多個平台評為年度最佳遊戲、Steam壓倒性好評超過14萬的作品，如果你還未過的話以下就要了解一下了。



獨立遊戲神作，PS4/PS5及Xbox版的《HADES》終於推出，此作也是買PS4/Xbox One版可各自免費升級至PS5/Xbox SX版本。而新舊兩平台不同之處，就是前者提供1080P+60FPS而後者有4K+60FPS。對於沒有玩電腦版的玩家來說，此作很推薦入手。

原是數位遊戲的推出回實體版，給喜愛實體的玩家收藏（賴浩然攝）

遊戲數位版是HK$198，而實體版就售HK$248。實體版盒面有著亮光的金屬膜設計，而在內也包括了數位版的遊戲原聲帶下載碼以及一本美術小冊子，Fans可作收藏之用。

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