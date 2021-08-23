咒術迴戰 真人化｜早前有人將男兒當入樽（SLAM DUNK／灌籃高手）利用AI人工智能技術真人化，最近他又有新嘗試，用同一方法將咒術迴戰的角色進行真人化，一齊睇睇。
日本網民AIみかん繼《男兒當入樽》後，再利用大數據及AI人工智能對《咒術迴戰》的角色進行真人化，過程中不經Photoshop而只靠微調數據來完成創作。出來的臉頰雖然是有點「膠」，但驟眼看來是幾可亂真，而且像五條悟或伏黑惠等也實在太型。
首先看看在上次第二回人氣投票成功奪得第一名的男主角，虎杖悠仁的 AI 真人化 VS 漫畫對比。除了下巴沒那樣尖、眼神比較正氣之外，其實也頗有男主角的氣質。
上次人氣投票第二位的伏黑惠AI 真人化。雖然沒法還原漫畫那個像刺蝟的尖刺髮型，不過已經夠迷死人。
👇咒術迴戰 AI技術真人化 五條悟/伏黑惠超帥👇
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雖然筆者也很想看冥冥的真人化，不過AIみかん就表示包含冥冥，有三位角色是未能用此軟件真人化。第一是西宮桃因為圖庫未有雙馬尾的人物；第二是冥冥因為圖庫未有前面留辮子的人物。最後就是Panda因為圖庫沒有熊貓。
👇沒有冥冥實在遺憾，唯有補幾張冥冥真人Cosplay👇
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👇AIみかん早前作品：男兒當入樽「漫畫vs真人」對比👇
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詳細文章：男兒當入樽｜流川變真人 樣衰到要零分重作 18角色換臉真人曝光
👇日本微縮模型達人Mozu 神級製作 （點圖觀看）👇
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