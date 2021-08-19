【Pokemon 寶可夢發布會】任天堂旗下Pokemon Company近日舉行直播節目，一口氣發布《Pokemon UNITE》、《Pokemon Café Mix》、《Pokemon MASTERS EX》、《Pokemon GO》、《Pokemon 晶燦鑽石／明亮珍珠》以及《Pokémon Legends: Arceus》的情報。



任天堂官方舉行了Pokemon Presents發布會，約28分鐘發布了6款遊戲的新情報。當中包括有令人注目的MOBA式遊戲《Pokemon UNITE》（寶可夢大集結）手機版、從NDS重製至Switch的《Pokemon Brilliant Diamon／Shining Pearl》（《寶可夢 晶燦鑽石/明亮珍珠》，及Switch完全新作《Pokemon Legends:Arceus》《寶可夢傳說 阿爾宙斯》。

《寶可夢傳說 阿爾宙斯》佔了今次直播的大比重，也解構了今集戰鬥「剛猛」、「迅疾」新系統（直播截圖）

亦有公布特別版 Switch Lite 主機（直播截圖）

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