【手遊／手機遊戲／課金／Android／iOS／打機】外國統計網站Sensor Tower最近公開了最新的手機遊戲7月份Google Play及Apple Store課金排行，來看看上個月吸金最勁的手遊是哪些吧。



原神重拾升勢 「課之國」已消失

據外國統計網站Sensor Tower最近公開的數據，7月份手遊吸金表現仍然勁強，排名第一的遊戲單一個月已吸金3億美金（約24億港元）。另外也有一些有趣的走勢，如開放世界手機遊戲《原神》則由上個月的第10位一口氣回升至第3；而本作在8月改版至2.0開放新地區「稻妻」，有大量新角色抽蛋吸金，下個月的2.1改版更將推出玩家們極為期待的「雷神」雷電將軍巴爾，說不定營收可以突破新高。

原神將於9月1日改版2.1，有雷電將軍，我還不抽爆

按圖放大2021年7月份全球手遊營收排行榜Top 10：

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2021年7月份全球手遊營收排行榜Top 10：



【第10名】三國志戰略版 Three Kingdoms Tactics

App Store榜：No.6

Google Play榜：十甲不入

推出之後持續人氣高企的手機遊戲，吸金秘訣是攻城掠地玩家對抗玩法，以及賽季系統令玩家每次新賽季都要課金來維持戰力。

【第9名】我要活下去 Garena Free Fire

App Store榜：十甲不入

Google Play榜：No.3

2017年推出的「食雞」大逃殺類遊戲，在Google Play的評分數量接近1億個，可見玩家人數之多。不過據Google Play上留言評價所言，本作的Pay to Win及抽蛋元素頗多，也許是如此吸金的原因之一。

【第8名】賽馬娘Pretty Derby

App Store榜：No.8

Google Play榜：十甲不入

今年3月推出之後一直人氣和吸金量都爆紅的賽馬娘，雖然剛過去一兩個月開始有對玩法及課金壓力而來的負面評價，亦令遊戲的Google Play評分下跌至3分。不過最近官方直播中派出大量福利及約推出玩家等了很久的新育成劇本，有求必應之下相信熱度還會維持一段長時間。

【第7名】Candy Crush Saga

App Store榜：No.9

Google Play榜：No.5

長青手遊Candy Crush，即使是現在仍能時常在地鐵等公共交通工具見到人在玩，吸金力高亦是正常。

【第6名】Coin Master

App Store榜：十甲不入

Google Play榜：No.1

因「你剛剛攻擊我的村莊？」「哇！珍妮佛羅培茲！」廣告而成為一時熱話的遊戲，而玩家數量和吸金力在全球亦一直維持，更是7月Google Play課金榜第一的大熱作品。

【第5名】Roblox 機器磚塊

App Store榜：No.4

Google Play榜：No.10

大型社群網路虛擬世界遊戲，玩家在可Roblox中設計自己物品、衣服甚至遊戲（在遊戲中玩遊戲）；Roblox在美國早已是紅透半邊天，但是熱潮似乎一直都吹不到來港台澳地區。

【第4名】Pokemon Go

App Store榜：No.5

Google Play榜：No.2

作為和現實世界連動的AR遊戲，本以為Pokemon Go會受疫情及防疫措施影響，不料結果卻是反過來疫情令Pokemon Go營收創新高；主要是自從疫情後遊戲就引入可「遙距挑戰道館」的課金道具，防疫之下人人減少外出就令這些道具大賣。

【第3名】原神 Genshin Impact

App Store榜：No.3

Google Play榜：No.4

去年9月推出以來一直在全球大熱及吸金原神在7月表現亮眼，而原神最新改版2.0釋出新地圖「稻妻」及大量新角色亦是備受全球追捧，相信下個月2.1改版再推出新角色「雷電將軍」會再引一波瘋狂吸金潮。

【第2名】王者榮耀 Honor of Kings

App Store榜：No.2

Google Play榜：No.4

手遊課金榜首長期都是王者榮耀和PUBG Mobile之爭，兩者亦是互有勝負，7月份就由PUBG Mobile勝出，王者榮耀以2.3億美元營收位列第2，其營收有94.7%來自中國，可謂國內最吸金遊戲。

【第1名】PUBG Mobile 絕地求生M

App Store榜：No.1

Google Play榜：No.7

推出以來長期佔據課金榜頭一二名的PUBG Mobile，以2.99億美元營收成為7月課金榜之王，營收比去年同期增加26.7%。

還有一個有趣之處是開服時聲勢極強，打破多個課金紀錄（如最快達成1億美金營收等）的手遊大作《二之國：交錯世界》，6月時仍是課金榜第3名，但到7月已從Top10除名。或者真如剛開服時人們所言，「屈錢」屈得太勁，吸了第一波之後就會有很多人受不住而棄坑...

課之國無人課了...

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今年手機遊戲市場再一次爆發性增長，有多款重量級大作推出，不論玩家人數還是課金量都非常驚人。適逢政府派5000蚊消費券可用來課金（方法請見後文）正好入坑玩手遊。最近一兩個月較觸目的手遊有《原神》改版2.0推出新地區「稻妻」，以及以本格單機武俠體驗跑出的《煙雨江湖》等，當然也有其他好遊戲。



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