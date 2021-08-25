【殘奧2020／東京殘奧／帕拉林匹克運動會／動畫／日本】東京殘奧2020已正式開幕，原來日本官方早前跟《足球小將》、《灌籃少年》等知名運動動畫合作，製作12條精彩又有內容的官方宣傳動畫，助網民對傷殘運動加深認識。以下為大家介紹及整理觀看連結及必睇重點。



雖然香港仍稱「殘疾奧運」，不過其他地方已開始改用聽起來沒那麼負面感覺的稱呼，如台灣就按英文「Paralympic Games」音譯為「帕拉林匹克運動會」。

而早在奧運開始前數年，NHK就已展了名為「アニ×パラ〜あなたのヒーローは誰ですか〜」（Animation x Paralympic：誰是你的英雄？）的宣傳動畫計劃，用意是推廣大眾了解更多殘疾奧運的規則及關注更多殘疾運動員。動畫由NHK找來多位知名漫畫家如《足球小將》高橋陽一、《烏龍派出所》秋本治等合作創作；同時官方也找來多位殘疾運動員提供專業知識，以求影片在好看同時能提供準確有用資訊，當成科普來看也很合適。

アニ×パラ〜あなたのヒーローは誰ですか〜 網頁

12集動畫短片每集長5分鐘，在NHK官網或Youtube便可收看，無須VPN；而在NHK官方VOD網站觀看的話更有中文字幕。除了動畫片本身，在每一集動畫的官方網頁上還有很多其他短片，如取材過程、出演藝人及相關運動員的訪談等，同樣十分值得觀看。

《入樽》井上雄宏雖未參與今次計劃，但他早在1999年已繪畫輪椅籃球漫畫《REAL》，是和殘疾運動有關的漫畫頂峰之作。

井上雄彥目前連載中的輪椅籃球漫畫《Real》，是和殘疾運動有關的漫畫頂峰之作。

選精集數簡介及必睇重點：

第1集「episode1 ブラインドサッカー」盲人足球

+ 11

《足球小將》足球漫畫大師高橋陽一協力製作，講述盲人足球運動。盲人足球有很多特點，如球迷觀賽時必須保持肅靜，以免影響比賽時球員以聽覺辨別方位；當然教練和隊友可用聲音提點和指導戰術。而當場上球員取得皮球時，他必須發出獨特的「voy」聲，令場上其他球員得悉皮球的位置。這些細節都有在動畫短片中呈現出來。

沒看過盲人足球的人可能以為視障人士就算能踢波也肯定是慢半拍毫不緊湊，這麼想就大錯特錯，頂尖的視障足球員不論控球帶波還是傳球射門各種動作，都遠比一般人準確迅捷，比賽節奏十分緊湊。

第6集 「episode6 視覚障害者柔道」盲人柔道

+ 9

這一集改編自日本盲人柔道運動員「廣瀨順子」的故事，創作則由知名漫畫家河合克敏（代表作《柔道小霸王》）採訪了廣瀨順子及日本盲人柔道隊教練後寫成。故事講述女主人公自小熱愛柔道，但因不幸患上青光眼，視力僅餘一成。幸得父母帶她嘗試盲人柔道，主角才不再自暴自棄，以盲人柔道家的身份重上新出發登上賽場。

盲人柔道的比賽規則和一般柔道不同，比賽前雙方以「引手」和「勾手」捉實對方才開始比賽，選手靠觸覺和聽覺等來掌握對手的動作，先將對方摔倒的人便為勝利。

第11集「episode11 車いすバスケットボール」輪椅籃球

+ 33

本集動畫與八神浩樹的籃球漫畫《灌籃少年》合作，《灌籃少年》可說是繼《男兒當入樽》後最愛歡迎的籃球運動漫畫（《黑子的籃球》因為有「超能力」成份所以大概不能算運動漫畫），呈現了輪椅籃球的精彩世界。故事簡單講述身為籃球隊員的男主角被前輩斥訓後，意外遇上正在練習輪椅籃球的女主角，然後受邀一起打一場輪椅籃球的練習賽，在比賽中受到震撼教育最後重拾打籃球的初心。

短短動畫中講了許多輪椅籃球的規則，以及與一般籃球的分別，如輪椅籃球員因為不能跳起，固會較常用勾手傳球來繞過對手等，對籃球本身有一定認識的話會看得份外有趣。

其他集數精彩畫面：

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官方中文字幕版連結

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