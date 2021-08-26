橋本環奈「千年一遇」橫空出世已有10年！被網民奉為「奇蹟美少女」的她，以《銀魂》神樂為首，演過極多動漫真人版角色，暴喪搞笑又得、斯文可愛又掂，最新作《輝夜姬想讓人告白 Final》亦己上映，你又覺得環奈那一個造型最正？



橋本環奈是九州人，自少已經當童年拍廣告，並在福岡的地方Idol組合Rev. from DVL中當偶像。2013年，有fans捕捉到她載歌載舞、尤如天使下凡的「奇蹟之一枚」，被網民奉為「千年一遇的美少女」，從此星運日日向上！



無懼崩壞大玩顏藝．《銀魂》助橋本超越自我

橋本環奈首次主演電影改篇先80年代日本人氣偶像藥師丸博子的《水手服與機關槍》，長澤雅美也拍過一個版本，真是邊個拍都會爆紅。「千年一遇」早已在網上引爆話題，但真正令橋本環奈入屋人人識，仍要數2017年《銀魂》真人版演大食女「神樂」，福田雄一導演引導她脫去偶像乖乖女型像，完全豁出去，無懼表情崩壞，大玩顏藝，更「為藝術犧牲」手指撩鼻屎！

回顧神樂／橋本環奈經典顏藝造型😱😱

+ 2

10大超傳神 千年一遇漫改角色👍👍

環奈幾乎已成為漫改電影鐵腳，不過有個問題就是略為被《銀魂》「福田組」為她設計的喪妹型像定型了，好在跟平野紫耀合演的戀愛鬥智電影《輝夜姬想讓人告白》大受歡迎，跳出了反白眼、張大口這類演法。

+ 21

斯文／狂野二刀流👍👍

神樂一角網民like爆，橋本環奈亦以這個風格續演「福田組」另一部漫改電影《齊木楠雄的災難》的女主角照橋心美，她同時有斯文可愛校花、毒舌自戀狂雙面人性格，其實很考演技，但橋本BB就剛好當過idol，又演過喪妹神樂，完全無難度。

易胖體質令人擔心😱😱

橋本環奈鬥演技未必及得上濱邊美波，但她勝在沒有自我設限的框框，任何角色都敢放膽去演。最令人擔心是她非常飄忽的體型，除了健康問題外，常被網民出po恥笑，心理壓力大就變得更肥。好在環奈亦瘦得很快，在最新作《輝夜姬2》中身材並無走樣。

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