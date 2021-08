《蜘蛛俠3:不戰無歸》(Spider-man No Way Home)官方預告上架,證實了奇異博士客串、兩位舊版電影奸角亦會再次出場找蜘蛛俠尋仇,究竟今集可以玩到幾大?即為你分析+預測!

《蜘蛛俠2 決戰千里》(Far From Home)結局,神秘客(Mysterio)將蜘蛛俠就是Peter Parker的身份曝光,《Daily Bugle》報社長J.Jonah·James更指蜘蛛俠是殺人犯。在預告內,可見Peter被警方拘捕、保釋候審,在學校亦被同學包圍,雖然肥仔跟女友MJ對他不離不棄,但PP仔跟Mary姨已經無法過正常生活。最終Peter決定向《Endgame》中見過一面的奇異博士求救!

Peter Trash Talk 打亂奇異博士 陰錯陽差搞出大頭佛

Peter希望Doctor Strange施法,令全人類都不再記得他就是蜘蛛俠,這段劇情原來是沿自一套舊漫畫《One More Day》,不過應該會按照電影版的佈局而有所修改,更有知情者透露,這段故事懷疑跟幾套Disney+劇集的內容有連動!

奇異博士隻杯都有彩蛋?

oh for fox sake 意思其實是「oh, for fxxk's sake」,用來表達遇上麻煩事時的憤怒或沮喪。史傳奇是否事前已經知道Peter會為他帶來大麻煩?

經典奸角再現.Sinister Six 六人眾首次電影世界集合?

而在電影版中,奇異博士不聽同伴Wong的警告答應Peter的要求,法事中卻出來重大的差題,破壞了多元宇宙間的隔間,Peter在今集電影中,正是在預告中,兩位曾在舊版《蜘蛛俠》電影出現過的奸角再度現身。大有機會組成漫畫中的Sinister Six 六人眾,合作追殺蜘蛛俠

三大蜘蛛俠.仍有希望合作?

Marvel電影最好看就是不同作品間的串連,還有大量劇情彩蛋。現在有2個舊電影奸角出場,2002、2014兩個版本的《蜘蛛俠》主角Tobey Maguire、Andrew Garfield 會客串的消息又是真是假?雖然兩人都矢口否認,但不排除只是Marvel的保密功夫做得好。

在《不戰無歸》中蜘蛛俠可能要穿梭不同平行時空對付敵人,當然需要更強大的裝備。Tony Stark去世後,今次就由Doctor Strange的法力加持,早在7月已經現身的Hot Toys 12吋「黑金蜘蛛俠」,原來身上有大量劇透彩蛋!

看這一幕就想到,Doctor Strange用法力令Peter靈魂出竅,由Peter的靈魂穿起黑金裝甲,穿越空間去打壞人!真是好期望12月《蜘蛛俠3:不戰無歸》上映。

