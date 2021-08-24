《蜘蛛俠3：不戰無歸》（Spider-man No Way Home）官方預告上架，證實了奇異博士客串、兩位舊版電影奸角亦會再次出場找蜘蛛俠尋仇，究竟今集可以玩到幾大？即為你分析+預測！

Peter仔身份曝光 日常生活毀於一旦（點圖放大）

《蜘蛛俠2 決戰千里》（Far From Home）結局，神秘客（Mysterio）將蜘蛛俠就是Peter Parker的身份曝光，《Daily Bugle》報社長J.Jonah·James更指蜘蛛俠是殺人犯。在預告內，可見Peter被警方拘捕、保釋候審，在學校亦被同學包圍，雖然肥仔跟女友MJ對他不離不棄，但PP仔跟Mary姨已經無法過正常生活。最終Peter決定向《Endgame》中見過一面的奇異博士求救！

最早知道Peter真正身份的肥仔Ned Leeds，好像比上集瘦了。（影片截圖）

Peter Trash Talk 打亂奇異博士 陰錯陽差搞出大頭佛

Peter希望Doctor Strange施法，令全人類都不再記得他就是蜘蛛俠，這段劇情原來是沿自一套舊漫畫《One More Day》，不過應該會按照電影版的佈局而有所修改，更有知情者透露，這段故事懷疑跟幾套Disney+劇集的內容有連動！

劇情開始跟其他舊作融合．Marvel真人劇影響故事深遠！（點圖放大拆局）

+ 2

奇異博士隻杯都有彩蛋？

oh for fox sake 意思其實是「oh, for fxxk's sake」，用來表達遇上麻煩事時的憤怒或沮喪。史傳奇是否事前已經知道Peter會為他帶來大麻煩？

經典奸角再現．Sinister Six 六人眾首次電影世界集合？

而在電影版中，奇異博士不聽同伴Wong的警告答應Peter的要求，法事中卻出來重大的差題，破壞了多元宇宙間的隔間，Peter在今集電影中，正是在預告中，兩位曾在舊版《蜘蛛俠》電影出現過的奸角再度現身。大有機會組成漫畫中的Sinister Six 六人眾，合作追殺蜘蛛俠

Sinister Six 六人眾 預告中2人出場

+ 5

三大蜘蛛俠．仍有希望合作？

Marvel電影最好看就是不同作品間的串連，還有大量劇情彩蛋。現在有2個舊電影奸角出場，2002、2014兩個版本的《蜘蛛俠》主角Tobey Maguire、Andrew Garfield 會客串的消息又是真是假？雖然兩人都矢口否認，但不排除只是Marvel的保密功夫做得好。

同場加映：Hot Toys 黑金figure提早劇透．全身有彩蛋 ！（點圖放大）

在《不戰無歸》中蜘蛛俠可能要穿梭不同平行時空對付敵人，當然需要更強大的裝備。Tony Stark去世後，今次就由Doctor Strange的法力加持，早在7月已經現身的Hot Toys 12吋「黑金蜘蛛俠」，原來身上有大量劇透彩蛋！

+ 2

看這一幕就想到，Doctor Strange用法力令Peter靈魂出竅，由Peter的靈魂穿起黑金裝甲，穿越空間去打壞人！真是好期望12月《蜘蛛俠3：不戰無歸》上映。

想睇更多Hot Toys新figure，請點擊原文：Hot Toys｜黑金蜘蛛俠／黑寡婦／Ironman 7大figure新作直擊