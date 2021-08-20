雄霸死咗！講千葉真一去世，香港人未必識，但講到在《風雲》電影扮演大波士「雄霸」的日本資深動作巨星，相信大家就有印象。千葉真一跟港漫有緣，在日本卻絕少接拍《幪面超人》、超級戰隊系列，但其中千葉氏對日本ACG界影響力十足！沒有他當年的付出，很多超人片也拍不成，即睇10個「千葉真一不為人知的ACG DNA」。



香港人未必識千葉真一這名字，但提到演《風雲》電影大波士「雄霸」的日本資深動作巨星，不少人就有印象。（《風雲》劇照）

東映超人片開荒人 為《幪面超人》鋪路

千葉真一（原名前田禎穗／享年82歲），其事務所證實他在8月19日下午，於日本千葉縣一間醫院因新冠肺炎病逝。千葉真一1939年日本九州出世，學生時代已經是運動能手，並是極真空手道黑帶選手。1959年大學退學加入東映電影公司，1960年已被提拔演出電視超人片《新七星幪面》，以及66年電影《黃金蝙蝠》，當時拍法原始簡陋、仍在摸索階段，但就為後來東映拍《幪面超人》鋪路。

千葉真一與特撮英雄的10件事（點圖放）

想快速回顧千葉真一對日本特撮英雄及ACG界的影響？以下圖卡可以幫到你，唔想篤卡，下文亦會為你詳細介紹當中10個你未必知道的小秘密。

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創立JAC撐起《幪面超人》 訓練拉打無名英雄

1971年東映開拍《幪面超人》，千葉已是一線巨星，雖沒親演超人，但他在1970年成立的JAC Japan Action Club動作演員工會，卻長期為東映幪面超人、超級戰隊兩個大系列服務至今，台前幕後很多替身、動作明星、導演都是JAC出身（現已改名JAE），比如跟《幪面超人》1號、2號一起戰鬥的FBI探員滝和也（下圖黃衫人），就是由千葉真一的親弟千葉治郎飾演。

進軍荷里活 旗下打星成就高

而講到JAC最知名的演員，早年曾捧紅過真田廣之，他脫離JAC後後來以《黃昏清兵衛》成為日本金像影帝，後來拍了《狼人外傳》、《復仇者4》等荷里活巨片。而千葉真一愛徒大葉健二。他先在《Battlefever J》及《電子戰隊》當配角戰士，並以《宇宙刑事卡邦》一條寺烈這角色，一躍成為特撮界紅星。千葉真一後來還帶大葉健二進軍荷里活，在《Kill Bill》合演兩師徒。

日系動作片 影響後世ACG界

千葉真一本人成名後不演漫改片、超人片，但他擔演的作品卻影響了很多ACG創作人。比如SEGA、SNK的動作遊戲，都偷偷借用了千葉真一的經典造型：《Super 忍》抄襲了《影之軍團》忍者「服部半藏」look，而《侍魂》甚至抄襲了千葉真一主演、深作欣二執導名作《柳生一族の陰謀》、《魔界轉生》中的獨眼劍士柳生十兵衛造型。

《Super 忍》抄襲了《影之軍團》忍者「服部半藏」look

《侍魂》中的獨眼劍士柳生十兵衛，根本就是《柳生一族の陰謀》、《魔界轉生》中的千葉真一。

後記：英雄有後

千葉真一對日本動作片、英雄片影響之深，相信大家都認識到了。他走後，好在仍有兩位公子繼續在電影界打江山。比如美國出世的長子新田真劍佑，曾奪洛杉磯空手道大會兩屆冠軍，16歲取得五段黑帶。現在是日本一線演員，扮演過真人版《浪客劍心》雪代緣。而細仔真榮田鄉敦則忙於參演《筋肉人》真人版劇集。

圖左起：新田真劍佑扮演過真人版《浪客劍心》雪代緣，而細仔真榮田鄉敦則忙於參演《筋肉人》真人版劇集。

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