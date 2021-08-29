高達 Cosplay 美國正妹IG圖集　獨角獸裝甲／GP03D巨型貨櫃超精密

喜歡高達的日本女Coser，多數都會出Gundam女性角色造型，而男仔就會整裝甲、拎光劍扮高達。近排記者在IG發現一位美國紐約造型+攝影師 Lagoon Out (@lagoon.photo)，以真實相片+CG製作了大量精彩又精密的Gundam Cosplay圖集！風格跟日系cosplay照完全不一樣，令人耳目一新。



RX-78-2 Gundam 橫間及膝襪有機娘味

如沒有看錯，這輯元祖高達Cosplay照片，全部裝甲武器都是由CG 後製而成，當中心思在平日的cosplay照片中少見。

RX-78-2 Gundam (Photo by Lagoon / Model：Sayushimi)

GP03D DENDROBIUM 超巨型貨櫃有前有後

除了最基本的元祖高達，癲到連GP-03D大貨櫃都「有前有後」全都做了出來！幾可亂真！



GP03D DENDROBIUM (Photo by Lagoon / Model Ninja Dee)

其他美國 Gundam 裝甲美少女 Cosplay👍👍

其中記者去過E3，見過美國那邊的遊戲公司booth babies還有coser，樣子跟身型都與平常睇慣的日本系南轅北轍，Lagoon Out 這輯相片都有相似情況，但細心睇他的後製心機，還有coser跟足動作指示落力擺甫士，睇多一陣就會覺得正，style獨一無二。

+ 9

同場睇：遊戲機出浴Cosplay 樂而不淫有心思👍👍

Lagoon Out 另一輯將遊戲機化成浴缸，配以相應遊戲角色coser拍攝出浴照的系列，背景中的CG後製更出色，心思十足。

+ 1

Lagoon Out 很多相片都有印刷品及其他精品出售，可上他的HP睇：（連結）

同場睇：名古屋玩具店奇招防高達模型炒家

高達模型Gunpla近年因疫情下需求提昇而非常難買，更加可惡是有班專業炒家四出掃貨轉售圖利，名古屋市的玩具店「おもちゃのミッキー」就出手打擊炒家，方法簡單！



點解剪件可以打炒？請睇：買高達模型要拆袋剪件｜名古屋玩具店奇招防炒家 這9盒用家難求