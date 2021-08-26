Marvel未來革命｜8位初始角色選擇介紹 遊戲簡易上手心得｜手遊

Marvel未來革命 手遊攻略 （Marvel／漫威／Android／iOS）｜今個月另一重磅手機遊戲大作《Marvel未來革命》已正式上架，以下為遊戲簡評、快速上手心得以及初始角色選擇等新手須知。



Netmarble製作 Maverl版二之國超靚畫面

《Marvel未來革命》和早兩個月推出的手遊大作《二之國：交錯世界》一樣是由Netmarble製作；雖然《二之國》因為吸金和禮包數量過多問題而受到一些負評，但無可否認的地方是《二之國》在製作上是非常高質，不論畫面、系統還是音樂都是手遊中最頂尖的水準。大家都希望《Marvel未來革命》只承繼《二之國》的優點，不要成為另一重課大作。（笑）

手機Game而言本作的CG水準相當強大

按圖放大Marvel未來革命過場CG及遊戲畫面：

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正式開game，記者個人覺得《Marvel未來革命》繼承到《二之國》高質製作，畫面甚至比Square Enix的家用遊戲《Marvel's Avengers Game》還出色。但高畫質自然就會帶來高負擔，記者以iPad 8最高畫質（關閉其他玩家特效）遊玩，雖然能順暢遊玩，但是機身發熱的情況就相當嚴重。

但另一方面，源自《二之國》的吸金方法和各種禮包、通行証等也同樣在《Marvel未來革命》登場，已有網民將本作戲稱為「Marvel課金革命」……

點擊睇《Marvel課金革命》有甚麼重課元素（點圖放大）

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Marvel未來革命 遊戲玩法

基本上和《二之國：交錯世界》完全一樣，都是半開放世界式RPG遊戲，玩法內容有主線劇情、跑地圖、打Boss刷裝升LV及最重要的戰力等。如果早期課一些禮包，戰力提升會快很多；不過早期來說就算完全不課金也是頗為輕鬆，相對《二之國》稍為友善一些。

比較意外的是玩家在遊戲中可隨意自由飛行，這點是相當不錯。

關於初始英雄選擇及早期心得

遊戲目前共有八位英雄，分別是美國隊長、驚奇隊長、蜘蛛俠、黑寡婦、Iron Man、奇異博士、星爵以及暴風女神。玩家不需任何條件，遊戲開始時可任意選擇英雄進行遊戲；不過早期玩家只有4個英雄欄位組隊，想再玩更多角色就需要課金（400石）解鎖欄位。初始選擇方面，如果是因為喜歡Marvel或特定角色才去玩的話，當然是選自己喜愛的角色；但因為每個角色都有不同特色和擅長能力，如果是追求效率的玩家，建議選輸出型的英雄：暴風女神或鋼鐵人Iron Man作第一隻角色。

按圖放大八位初始角色簡介及早期心得：

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《Marvel未來革命》和《二之國》一樣，畫面是手遊中最頂級，玩法也是不錯；只不知道會不會也和《二之國》熱潮來得快但也因為吸金太過份而下滑得快。在Marvel這個更的品牌強光環之下，能否用IP人氣來維持課金量呢？



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今年手機遊戲市場再一次爆發性增長，有多款重量級大作推出，不論玩家人數還是課金量都非常驚人。適逢政府派5000蚊消費券可用來課金（方法請見下文）正好入坑玩手遊。最近一兩個月較觸目的手遊有《原神》改版2.0推出新地區「稻妻」，以及以本格單機武俠體驗跑出的《煙雨江湖》等，當然也有其他好遊戲。



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